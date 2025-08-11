Les supporters de l’OM sous surveillance (de drones…)

Le retour de la Ligue 1 McDonald’s s’annonce électrique à Rennes. Pour la première journée du championnat, vendredi 15 août 2025, le Stade Rennais recevra l’Olympique de Marseille au Roazhon Park. Un match attendu, mais aussi classé à risque par les autorités, qui déploieront un dispositif inédit de surveillance.

Selon un arrêté préfectoral publié le 6 août, deux drones survoleront les abords du stade tout au long de la rencontre. Leur mission : capter des images afin de détecter et prévenir tout débordement entre supporters. Cette captation aérienne sera autorisée de 15 h à 23 h 30, couvrant l’arrivée des spectateurs, le match et la phase de dispersion après le coup de sifflet final.

Un match sous haute vigilance

Les affrontements passés entre supporters rennais et marseillais, ainsi que l’affluence prévue, ont conduit la préfecture d’Ille-et-Vilaine à renforcer le dispositif de sécurité. Outre les drones, un important déploiement de forces de l’ordre est prévu aux abords du Roazhon Park et dans les principaux points de rassemblement de la ville.

L’ouverture de la saison en toile de fond

Cette rencontre, qui lancera officiellement la saison 2025-2026 de Ligue 1 McDonald’s, promet un spectacle sportif de haut niveau. L’OM, porté par un Greenwood en grande forme, tentera de démarrer fort face à un Stade Rennais solide à domicile. Mais au-delà du terrain, la soirée se jouera aussi dans les airs, avec un œil électronique scrutant la moindre tension.

