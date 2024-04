« L’état de l’OM, ça devient urgent et grave », l’appel lancé par un chroniqueur de la Chaîne L’Equipe

Ce vendredi soir l’Olympique de Marseille s’est incliné 3-1 face au LOSC… Cette défaite vient accentuer une situation compliquée au club depuis le début de la saison.

Cette saison marseillaise n’a pas bien débuté. D’abord, le club a choisi Marcelino qui s’est avéré être un échec. Pancho Abardonado n’a été en intérim que durant deux rencontres et Gennaro Gattuso était censé remettre de l’ordre dans cette équipe.

Au final, Jean-Louis Gasset a du venir remplacer le coach italien mais malgré cinq victoires consécutives à son arrivée, le Français n’y arrive plus. L’OM a perdu ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues face à Villarreal, le PSG, Rennes et le LOSC.

La masse salariale n’a jamais été aussi importante et l’effectif n’a jamais été aussi bancal, rempli de ptiiits joueurs et de mauvais joueurs

Pour Thomas Bonnavent, journaliste et chroniqueur sur la Chaîne L’Equipe, la situation devient de plus en plus inquiétante. « Il faut réellement se rendre compte de l’état de l’OM. Ça devient urgent et grave. La masse salariale n’a jamais été aussi importante et l’effectif n’a jamais été aussi bancal, rempli de ptiiits joueurs et de mauvais joueurs. Coach et direction la même chose. J’arrive pas à situer cette saison de l’OM par rapport à Michel. Entre les attentes après le mercato, les salaires, les changements de coach, tout ce qui s’est passé en dehors, le tifo… Vrai duel pour savoir quelle est la saison la plus pourrie depuis TRES longtemps », a publié Thomas Bonnavent sur son compte Twitter.

A LIRE AUSSI : OM – Kondogbia : « La saison n’est pas terminée »