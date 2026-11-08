La victoire européenne à Leverkusen, la préparation du déplacement à Lens et la convocation de Pierre-Émile Højbjerg avec le Danemark ont marqué la semaine de l’OM. Voici les trois dossiers à retenir, actualisés ce samedi à la veille du rendez-vous de Ligue 1 à Bollaert.

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1. Leverkusen : Gouiri relance la campagne européenne

L’OM a signé jeudi sa première victoire de la saison en Ligue Europa sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1). Après trois défaites, Marseille a résisté à la pression allemande grâce notamment à Jeffrey De Lange, Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley. Amine Gouiri a fait basculer la rencontre à la 77e minute : parti du côté gauche, l’attaquant a éliminé Edmond Tapsoba avant de placer sa frappe dans le petit filet opposé. Le compte rendu complet de Leverkusen–OM↗ détaille cette soirée décisive.

Ce succès remet l’équipe de Bruno Genesio dans la course européenne. L’OM occupe désormais la 31e place avec trois points après quatre journées, à une unité de Sturm Graz, 24e et dernier qualifié provisoire pour les barrages. La réception du Levski Sofia, prévue le 26 novembre, offrira une nouvelle occasion de réduire cet écart. La victoire à la BayArena ne garantit encore rien, mais elle redonne une perspective à une campagne qui paraissait très compromise avant le déplacement en Allemagne.

2. Genesio prépare Lens sans céder à l’euphorie

Samedi, Bruno Genesio a demandé à son groupe de rester mesuré avant Lens–OM, programmé dimanche à 20h45. L’entraîneur s’attend à une réaction des Sang et Or après leur lourde défaite européenne contre Côme. Il estime aussi que Marseille montre davantage de mouvements et de rotations qu’au début de la saison, sans transformer ces progrès en certitudes. Les cinq points de la conférence de Genesio↗ réunissent ses messages sur Lens, Paixão, Aguerd et Kamissoko.

Le technicien a également maintenu deux incertitudes dans son effectif. Amine Harit et Emerson doivent encore être évalués avant le départ, alors qu’aucun forfait majeur n’est annoncé parmi les joueurs utilisés à Leverkusen. Ces examens peuvent modifier les choix sur le côté gauche et dans l’animation offensive. Le groupe officiel et la composition n’étant pas encore communiqués, les tendances observées ce samedi restent distinctes du onze qui débutera réellement à Bollaert.

3. Højbjerg appelé avec le Danemark

Pierre-Émile Højbjerg figure dans la liste de 24 joueurs retenus par Brian Riemer pour la trêve internationale de novembre. Le Danemark doit affronter le Portugal à Braga le 14 novembre, puis la Norvège à Copenhague le 17 novembre. Le milieu de l’OM retrouve notamment Morten Hjulmand, Mikkel Damsgaard et Rasmus Højlund dans un groupe qui cherchera à conserver sa deuxième place. La convocation de Højbjerg et le calendrier danois↗ sont présentés dans l’article FCM.

Cette nouvelle sélection intervient après la blessure à la cuisse subie par le Marseillais lors du précédent rassemblement. Højbjerg avait ensuite repris avec l’OM et retrouvé une place importante dans la rotation de Genesio. Deux rencontres internationales en quatre jours imposeront donc une gestion attentive de son temps de jeu. Le staff olympien suivra son état physique pendant la trêve, alors que le joueur demeure un cadre aussi bien à Marseille qu’avec sa sélection.