Pierre-Émile Højbjerg retrouvera la sélection danoise lors de la trêve internationale de novembre. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille figure dans la liste des 24 joueurs retenus par Brian Riemer pour affronter le Portugal et la Norvège, les 14 et 17 novembre. Une nouvelle convocation pour l’un des cadres de Bruno Genesio.

Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, a dévoilé mercredi son groupe pour les deux dernières rencontres de la phase de groupes de la Ligue des nations. Sans surprise, Pierre-Émile Højbjerg fait partie des joueurs appelés.

L’international danois retrouvera notamment Morten Hjulmand, Mikkel Damsgaard, Rasmus Højlund et Victor Froholdt pour deux rendez-vous importants dans la course à la qualification pour les quarts de finale.

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Deux rencontres décisives face au Portugal et à la Norvège

Le Danemark disputera deux matchs à 20h45 :

Samedi 14 novembre : Portugal – Danemark, au stade municipal de Braga.

Portugal – Danemark, au stade municipal de Braga. Mardi 17 novembre : Danemark – Norvège, au Parken Stadium de Copenhague.

Après quatre journées, les Danois occupent la deuxième place de leur groupe avec 6 points, derrière le Portugal (12 points). Ils devront défendre leur position face à leurs deux derniers adversaires.

Pour Højbjerg, cette sélection confirme son importance dans les plans de Brian Riemer, malgré une saison déjà marquée par quelques problèmes physiques.

Une nouvelle trêve à surveiller pour Genesio

Cette convocation intervient quelques semaines après la blessure contractée par Højbjerg lors du précédent rassemblement↗.

Touché à une cuisse début octobre, le milieu marseillais avait dû observer une période de repos avant de réintégrer le groupe de Bruno Genesio face au Havre↗.

Son état physique sera donc particulièrement surveillé par le staff olympien pendant cette nouvelle fenêtre internationale. Avec deux rencontres en quatre jours et des déplacements entre le Portugal et le Danemark, la gestion de son temps de jeu constituera un enjeu pour l’OM.

Après avoir déjà été convoqué pour les rencontres internationales de septembre et octobre↗, Højbjerg confirme néanmoins qu’il reste un élément incontournable de sa sélection.