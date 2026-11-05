L’avant-match de Leverkusen–OM commence à 20h30 sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. Benjamin Courmes retrouvera Jean-Charles De Bono et Jimmy Turi pour présenter les compositions, les enjeux et les joueurs à suivre.

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Retrouvez aussi l’horaire et la chaîne du match↗, notre présentation du Bayer Leverkusen↗ et les informations sur le retour d’Abdallah dans le groupe↗. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 21h.

Les compositions et les enjeux avec Courmes, De Bono et Turi

Benjamin Courmes présentera cet avant-match avec Jean-Charles De Bono et Jimmy Turi. Le plateau reviendra sur les enjeux du déplacement, la dynamique marseillaise et les forces de l’adversaire allemand. Les compositions officielles de l’OM et du Bayer seront au programme, avec une analyse des premiers choix des entraîneurs.

Les choix tactiques et les joueurs à suivre

Le système, le positionnement des joueurs et les tendances tactiques seront discutés avant le coup d’envoi. L’équipe fera également le point sur la forme de Leverkusen, ses joueurs à surveiller, le classement et les chiffres utiles pour aborder cette rencontre. Chaque intervenant choisira un joueur à suivre particulièrement pendant le match. Le chat permettra de partager vos attentes, votre avis sur la composition et vos pronostics. Rendez-vous dès 20h30 sur notre chaîne YouTube pour participer à cet avant-match avec l’équipe de Football Club de Marseille.