Après une semaine passée avec l’équipe réserve de l’OM, Keyliane Abdallah a retrouvé l’entraînement du groupe professionnel. L’ailier marseillais pourrait être du déplacement en Allemagne pour affronter le Bayer Leverkusen jeudi en Ligue Europa.

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Keyliane↗ Abdallah a repris lundi les séances avec l’équipe première de l’Olympique de Marseille. Selon La Provence, Bruno Genesio a décidé de réintégrer le jeune ailier, qui avait été rétrogradé après une entrée en jeu compliquée contre Le Havre, lors de la victoire marseillaise 4-3. Durant cette période à l’écart, le joueur formé au club s’est entraîné sous les ordres de Romain Ferrier. Il a également participé à deux rencontres avec la réserve, en Challenge Espoirs puis en National 2, avant de retrouver ses partenaires de l’équipe professionnelle à la Commanderie.

Abdallah attendu en Allemagne mercredi

Cette réintégration intervient avant le déplacement de l’OM sur la pelouse du Bayer Leverkusen, jeudi soir en Ligue Europa. D’après la même source, Abdallah↗ doit prendre la direction de l’Allemagne mercredi avec le groupe marseillais. La réserve de l’OM effectuera également le voyage afin de disputer un match amical contre son homologue allemande. L’ailier devrait toutefois intégrer le groupe professionnel pour cette rencontre européenne, même si sa présence sur la feuille de match n’est pas confirmée.

Un joueur déjà important en Ligue Europa

Keyliane↗ Abdallah avait été titularisé lors des trois premières rencontres de l’OM dans cette compétition. Il est aussi l’auteur du seul but inscrit par les Marseillais en Ligue Europa cette saison, contre le Besiktas. Son éventuel retour pourrait donc intervenir dans un contexte particulier. Après le match face au Havre, Bruno Genesio avait publiquement pointé son attitude ainsi que celle de Nouhoum Kamissoko. Un temps de jeu à la BayArena lui permettrait de retrouver la compétition européenne après sa semaine passée avec la réserve.