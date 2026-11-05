Retrouvez Football Club de Marseille à partir de 22h45 pour le débrief de Leverkusen–OM. Les enseignements du match, les performances individuelles et les choix tactiques seront au programme, avec vos réactions dans le chat.

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Retrouvez aussi l’horaire et la chaîne du match↗, notre présentation du Bayer Leverkusen↗ et les informations sur le retour d’Abdallah dans le groupe↗. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 21h.

Les trois enseignements et l’analyse à chaud

L’équipe de Football Club de Marseille reviendra sur les trois enseignements de la rencontre, chaque intervenant donnant ce qu’il retient en priorité. Le contenu du match, l’organisation tactique et les performances individuelles seront ensuite examinés, avec les statistiques importantes pour éclairer les débats.

Les joueurs et les décisions du coach au microscope

Les tops, les déceptions et les prestations à retenir auront leur place dans ce débrief. Le plateau analysera également le onze de départ, le système choisi, les changements et les décisions de l’entraîneur qui auront pesé sur la rencontre. L’objectif sera de discuter de la prestation marseillaise à partir de ce qui se sera passé sur le terrain.

Vos réactions dans le chat

Vous pourrez poser vos questions et confronter vos impressions à celles de l’équipe en direct. Quels joueurs vous auront convaincus ? Quels choix auriez-vous faits ? Le débrief est annoncé à partir de 22h45, après la rencontre.