Football Club de Marseille vous donne rendez-vous ce jeudi 5 novembre pour deux directs autour de Leverkusen–OM. Suivez l’avant-match à 20h30, puis retrouvez notre débrief annoncé à 22h45.

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Retrouvez aussi l’horaire et la chaîne du match↗, notre présentation du Bayer Leverkusen↗ et les informations sur le retour d’Abdallah dans le groupe↗. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 21h.

Les compositions et les enjeux avec Courmes, De Bono et Turi

Benjamin Courmes présentera cet avant-match avec Jean-Charles De Bono et Jimmy Turi. Le plateau reviendra sur les enjeux du déplacement, la dynamique marseillaise et les forces de l’adversaire allemand. Les compositions officielles de l’OM et du Bayer seront au programme, avec une analyse des premiers choix des entraîneurs.

Les choix tactiques et les joueurs à suivre

Le système, le positionnement des joueurs et les tendances tactiques seront discutés avant le coup d’envoi. L’équipe fera également le point sur la forme de Leverkusen, ses joueurs à surveiller, le classement et les chiffres utiles pour aborder cette rencontre. Chaque intervenant choisira un joueur à suivre particulièrement pendant le match.

Le chat permettra de partager vos attentes, votre avis sur la composition et vos pronostics. Rendez-vous dès 20h30 sur notre chaîne YouTube pour participer à cet avant-match avec l’équipe de Football Club de Marseille.

Le débrief Leverkusen–OM à 22h45

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Les trois enseignements et l’analyse à chaud

L’équipe de Football Club de Marseille reviendra sur les trois enseignements de la rencontre, chaque intervenant donnant ce qu’il retient en priorité. Le contenu du match, l’organisation tactique et les performances individuelles seront ensuite examinés, avec les statistiques importantes pour éclairer les débats.

Les joueurs et les décisions du coach au microscope

Les tops, les déceptions et les prestations à retenir auront leur place dans ce débrief. Le plateau analysera également le onze de départ, le système choisi, les changements et les décisions de l’entraîneur qui auront pesé sur la rencontre. L’objectif sera de discuter de la prestation marseillaise à partir de ce qui se sera passé sur le terrain.

Vos réactions dans le chat

Vous pourrez poser vos questions et confronter vos impressions à celles de l’équipe en direct. Quels joueurs vous auront convaincus ? Quels choix auriez-vous faits ? Le débrief est annoncé à partir de 22h45, après la rencontre.