LFP : Gros coup dur pour Vincent Labrune?

La Ligue Français de Football a publié ce mardi un communiqué expliquant ne pas avoir réussi à trouver d’accord malgré les différentes offres reçues pour les lots de la période 2024-2029. L’appel d’offres est donc repoussé.

« Après avoir reçu plusieurs offres qualitatives et dispositifs de garantie financière sur l’ensemble des lots 1 à 5, LFP Media indique qu’aucun des cinq lots n’a été attribué ce jour, conformément aux dispositions de l’appel à candidatures Ligue 1. En conséquence, LFP Media poursuit son processus de commercialisation des droits de la Ligue 1 et reporte par ailleurs son appel à candidatures Ligue 2 », a publié la LFP dans un communiqué ce mardi.

La Ligue réclamait 530 M€ pour le lot premium (les deux meilleures affiches et le 4e choix en co-diffusion) et 270 M€ pour les autres matchs appelé le lot « volume ». Aucun de ces lots n’a donc trouvé preneur ce mardi. Les négociations en gré à gré, comprenez par là une négociation directe avec les diffuseurs, va pouvoir débuter comme l’explique L’Equipe qui rappelle que Canal + pourra donc revenir dans la danse malgré le fait qu’aucun dossier n’a été déposé de leur part.

La méthode Longoria pour faire exploser les droits TV en France !

Le président de l’OM croit dans le fait de vendre les droits de retransmission du championnat pour plus d’un milliard d’euros. Il a expliqué : « Oui j’y crois. Je suis quelqu’un de positif par nature. C’est une responsabilité des dirigeants de clubs français d’y croire, je suis sûr que la qualité du produit mérite une amélioration. La LFP a acheté MPG, on doit développer les Fantasy. En Espagne, tout le monde parle des Fantasy avec ses amis. Pareil pour le Calcio (Serie A). (…) Il faut générer de l’attention, en parler au quotidien. Cela augmente l’intérêt au niveau national, les clubs jouent le jeu du contenu pendant la semaine. Diffuser les images de l’entraînement, c’est important, cela participe à raconter une histoire. »

Améliorer le story-telling de la Ligue 1…

Pour lui, il faut deux choses : de meilleurs résultats sportifs et un meilleur story-telling autour du produit. « Les résultats sportifs doivent être le moteur du club, explique t-il. Sans cela, on n’est rien et dire le contraire, c’est mentir. Aussi, le prochain cycle de droits TV est très important. On doit travailler avec tous les clubs, l’avenir du foot français passe par cette négociation très importante. Si je ne croyais pas au milliard d’euros espéré par le président de la LFP, je ne serais pas au conseil d’administration de la Ligue. Oui, la Ligue 1 est un championnat fort. Un milliard, oui, pourquoi pas ? On doit travailler sur cette direction. Les droits TV, ce n’est pas seulement regarder des matchs, mais aussi construire l’histoire du foot français pendant la semaine. Le match doit être le summum de tout ce que tu as raconté la semaine. Aussi, cela dépend du nombre de diffuseurs prêts à s’engager. Cela crée de la valeur. »