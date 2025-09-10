L’homme de l’ombre devenu incontournable à l’OM…

Depuis plusieurs mois, une silhouette élancée de 1,91 m accompagne chaque nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille à son arrivée à l’aéroport de Marignane. Discret mais omniprésent, Bob Tahri a trouvé sa place dans l’organigramme du club phocéen, loin des caméras mais au cœur du dispositif de performance et d’accompagnement des joueurs. Ancien athlète de haut niveau, spécialiste du 3 000 m steeple, triple médaillé mondial et européen et double finaliste olympique (2004, 2008), il a réussi une étonnante reconversion dans le monde du football comme le raconte l’Equipe ce mercredi.

Après avoir mis fin à sa carrière sportive en 2017, Bouabdellah “Bob” Tahri s’oriente vers la préparation physique et la performance. Passé par l’AS Monaco en 2018 comme responsable de la réathlétisation puis de la performance, il rejoint ensuite le FC Metz, son club de cœur, où il intègre la cellule de recrutement entre 2022 et 2024. Son réseau, son sens du relationnel et sa connaissance des exigences du sport de haut niveau lui ouvrent progressivement les portes du football professionnel.

De la piste au terrain : un parcours singulier de Tahri

En décembre dernier, il débarque à l’OM comme « player care », chargé de l’accompagnement des joueurs et de leurs familles. Un rôle clé mais souvent sous-estimé. « Il ne faut surtout pas minimiser ce poste-là, il est fondamental », souligne un agent habitué du marché international. Pierre Dréossi, ancien manager général du FC Metz, appuie : « Il a les codes du vestiaire. Il sait quand il faut parler et quand il faut se taire. »

Un rôle élargi dans l’organigramme marseillais

Depuis le 1er juillet, Bob Tahri a franchi une nouvelle étape avec sa nomination comme coordinateur sportif de l’OM, sur décision de Mehdi Benatia. Son champ d’action s’est considérablement élargi : organisation logistique autour de l’équipe professionnelle, sécurité des joueurs et de leurs familles, coordination du département médical et performance, sans oublier une restructuration de la nutrition au sein du club.

À 46 ans, l’ancien champion est désormais une pièce maîtresse du projet olympien. Ses journées débutent à l’aube et se terminent tard le soir, preuve de son investissement total. « Il a envie de réussir et il a envie d’aider », résume encore Pierre Dréossi. Entre ambitions personnelles et missions de l’ombre, Bob Tahri est devenu un maillon essentiel de l’OM version Benatia-De Zerbi.