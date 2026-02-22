Ligue 1 2026 : le FC Metz fait mieux que l’OM… une statistique qui alarme Marseille

C’est une donnée qui fait tache pour un club aux ambitions européennes. Selon les chiffres publiés par Statsdufoot, le FC Metz a encaissé moins de buts que l’Olympique de Marseille en Ligue 1 depuis le début de l’année 2026.

Une défense marseillaise à la peine en 2026

D’après ces statistiques, Metz n’a concédé que 15 buts en championnat sur l’année civile 2026. Un total déjà conséquent, mais inférieur à celui de l’OM. Les Marseillais affichent en effet 16 buts encaissés sur la même période, soit le plus mauvais total de Ligue 1 en 2026.

Un chiffre lourd de sens. Il confirme les difficultés défensives persistantes de l’équipe phocéenne, régulièrement mise en difficulté dans les moments clés des rencontres. Manque d’agressivité, erreurs individuelles, déséquilibres collectifs : la solidité n’est plus au rendez-vous.

Si le club lorrain reste en difficulté au classement, cette comparaison met en lumière une certaine capacité à limiter les dégâts. Malgré un effectif moins expérimenté et des moyens plus modestes, Metz parvient ponctuellement à mieux contrôler les situations défensives que Marseille.

Un signal inquiétant pour les ambitions européennes

Pour l’OM, cette statistique a une portée symbolique forte. Avec un effectif calibré pour viser le haut de tableau, concéder plus de buts qu’un concurrent en lutte pour le maintien pose question. Ce ratio défavorable pèse directement sur la dynamique marseillaise et freine sa trajectoire en championnat.

À l’heure où chaque point compte dans la course à la ligue des champions, l’OM devra impérativement retrouver de la solidité. Car à ce rythme, les ambitions affichées risquent de se heurter à une réalité comptable implacable.