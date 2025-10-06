Ligue 1 : Angel Gomes récompensé !

L’Olympique de Marseille tient sa première distinction individuelle de la saison. Arrivé cet été en provenance de Lille, Angel Gomes vient d’être élu auteur du plus beau but du mois de septembre en Ligue 1. Une récompense qui vient saluer un geste technique de grande classe et offrir un peu de lumière à un joueur dont les débuts sous les couleurs olympiennes ont été jugés mitigés.

Le 22 septembre dernier, lors du large succès de l’OM face à Lorient (4-0), le milieu anglais de 25 ans a inscrit un but d’anthologie. Sur une action anodine, le ballon rebondit à l’entrée de la surface bretonne. Gomes le contrôle en le soulevant légèrement avant d’armer une demi-volée parfaite, envoyée au-dessus de Yvon Mvogo, impuissant. Une frappe aussi précise que spontanée, saluée aussitôt par le Vélodrome conquis. Ce bijou constituait alors son premier but sous le maillot marseillais, et il lui vaut déjà une distinction symbolique mais prestigieuse.

Le #ButduMois de septembre revient à ANGEL GOMES 🚀 pic.twitter.com/oBlZJNofus — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) October 5, 2025

Une récompense encourageante pour Angel Gomes en quête de rythme

A lire aussi : Mercato OM : De Zerbi et décrypte l’apport de Matthew O’Riley et s’enflamme sur son milieu !

Pour Angel Gomes, ce titre de but du mois de septembre pourrait marquer un tournant. Son intégration à l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi a connu des hauts et des bas, entre concurrence accrue au milieu et adaptation à un nouveau système de jeu. Mais cette récompense met en avant son talent technique et son sens du spectacle, deux qualités précieuses dans le collectif marseillais.



Ce but, inscrit dans un match où l’OM avait déroulé face à des Lorientais réduits à dix dès la 10e minute, a contribué à relancer la dynamique du club après un début de saison en dents de scie. De Zerbi compte désormais sur Gomes pour confirmer et s’imposer comme un élément clé de l’entrejeu phocéen.

Un trophée symbolique, certes, mais révélateur du potentiel de l’ancien Lillois. S’il continue sur cette voie, Angel Gomes pourrait bien devenir l’une des pièces maîtresses du dispositif marseillais dans les semaines à venir.