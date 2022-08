Ligue 1 : Arbitrage, sortie ultra-dangereuse de Lopez et pénalty pour Lacazette… Festival de Lyon !

La Ligue 1 a enfin repris ! Et pour ouvrir cette saison, hier soir, c’est un concurrent de l’OM, Lyon, qui est entré en piste face à un promu, l’AC Ajaccio. Une rencontre qui a vite tourné à la caricature de tout ce que l’on reproche habituellement au club de Jean-Michel Aulas…

Il y a tout d’abord eu l’ouverture du score à la 12′. Si l’action est belle, il y a suspicion de hors-jeu pour Alexandre Lacazette qui délivre la passe décisive pour Tetê. Pas de VAR. 1-0.

C’est encore le Brésilien qui va provoquer un penalty neuf minutes plus tard sur une action bizarre ou le défenseur corse, Avinel, ne maîtrise pas tout mais ne fait pas non plus de faute flagrante. Pas de VAR. Penalty, Lacazette. 2-0.



Mais Lyon ne s’est pas arrêté là et a continué de réciter ses classiques avec une sortie ultra-dangereuse d’Anthony Lopes (31′).



Carton rouge amplement mérité pour le portier rhodanien et pénalty. Transformé par Mangani. 2-1 et avantage numérique pour les Corses. Pas pour longtemps. Puisque juste avant la mi-temps, Mr Bastien décide de donner un second jaune très sévère à Hamouma et rétablir l’égalité numérique au sein des deux équipes. Pas de VAR bien évidemment pour un second jaune…



Finalement, les Aulas’s Boys souffriront de quelques situations en leur défaveur jusqu’au coup de sifflet final mais sauront tenir le score. Score final : Lyon 2 – 1 Ajaccio.

La Ligue 1 continue cet après-midi avec un prometteur Strasbourg – Monaco à 17h !