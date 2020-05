Ligue 1 : Aulas vs LFP, audience dans quelques jours !

Après avoir affirmé qu’il porterait plainte contre la LFP, Jean-Michel Aulas a révélé au Progrès que l’audience aurait lieu dans cinq jours.

Ce samedi, Jean-Michel Aulas s’est exprimé dans le Progrès après de nombreuses interviews depuis le début de la crise du coronavirus.

Quand on fait un marathon et qu’on arrête au 28e kilomètre — AULAS

Le président lyonnais a affirmé au journal qu’il y aurait une audience dans cinq jours après avoir déposé des recours à la LFP pour avoir suivi les instructions du gouvernement et ne pas avoir repris le championnat.

« On s’est retourné devant le tribunal administratif de Paris, via un référé. L’audience aura probablement lieu dans les cinq jours. Il faut que la LFP ait l’humilité d’admettre que seuls 5 sur 51 pays européens ont arrêté : Gibraltar, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et la France. Tous les autres pays européens souhaitent, comme l’avait suggéré l’UEFA, reprendre. La France est en train de sortir une loi pour justifier le fait que les fédérations aient pris des règlements hétérogènes pour régler le cas de leurs classements. Les parlementaires vont être amenés à discuter de ce texte, une absolution a posteriori de décisions qui ne sont pas bonnes. Je veux savoir, en droit, si cette décision d’un classement avec un indice est normale. Quand on fait un marathon et qu’on arrête au 28e kilomètre, il n’y a pas de vainqueur. Le sport n’est certainement pas un règlement bricolé qui arrange ceux qui l’ont dessiné. »

Jean-Michel Aulas – Source : Le Progrès