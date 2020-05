Ligue 1 : Aulas met ses menaces à execution

Il brandit cette option toutes les 3h depuis l’annonce de l’arrêt de la saison 2019/2020 de Ligue 1 par la LFP. Cette fois, Jean-Michel Aulas est passé des paroles aux actes en déposant des recours contre cette décision…

Interrogé au micro de la chaîne l’Equipe, le président Aulas a annoncé ce jeudi qu’il avait déposé des recours afin de faire repartir la Ligue 1 et terminer la saison. Il se base sur le fait que l’Allemagne va reprendre et que l’Espagne pourrait suivre…

Nous avons pris la décision de demander d’abord qu’on examine une possible reprise de l’activité — Aulas

« Le conseil d’administration a pris la décision de déposer des recours. Nous avons pris la décision de demander d’abord qu’on examine une possible reprise de l’activité. Après, il y aura sûrement des recours sur la manière dont on a arrêté, pour regarder si des clubs ont été désavantagés et d’autres avantagés. (…) Il aurait donc été possible de redémarrer avec le protocole sanitaire qui convenait, on aurait pu attendre de voir comment les Allemands s’en sortaient pour savoir comment on aurait pu redémarrer. J’avais imaginé de trouver une solution qui aurait permis de repartir début août. (…) Je sollicite l’UEFA, qui a indiqué qu’elle serait amenée à prendre des dispositions pour les pays qui prendraient des décisions contraires à ce qu’elle souhaitait. Si l’UEFA demande à la LFP de revoir ce qui a été dit, il me semble qu’on doit se reposer la question: si c’est possible de manière sanitaire, il faudrait peut-être regarder de plus près l’idée d’une reprise. » Jean-Michel Aulas – source : La chaîne l’Equipe