Ligue 1 : Brest cale, Monaco et le LOSC jouent gros… le programme TV de la J22 !

Que propose la Ligue 1 ce weekend ? Voici le programme complet avec des affiches comme OM – ASSE ou encore Rennes – Lille.

La 22ᵉ journée de Ligue 1 s’annonce riche en émotions et en rebondissements avec un programme chargé ce week-end. Le rendez-vous a débuté ce vendredi 14 février 2025 à 20h45 sur DAZN avec le Stade Brestois 29 qui recevait l’AJ Auxerre. Les deux équipes se sont neutralisés sur le score de 2-2. La mise en scène se poursuit samedi 15 février avec un duel historique entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne à 17h00 sur beIN SPORTS 1, suivi d’un affrontement opposant l’AS Monaco au FC Nantes à 19h00 sur DAZN. La soirée se conclut à 21h05 sur DAZN avec Toulouse FC affrontant le Paris Saint-Germain, offrant ainsi un panorama varié de confrontations à haute intensité.

OM vs ASSE samedi à 17h !

Le dimanche 16 février 2025 promet également un festival de football avec plusieurs rencontres décisives diffusées sur DAZN. Dès 15h00, Montpellier Hérault SC accueille l’Olympique Lyonnais dans un match qui s’annonce serré. À 17h15, trois duels se jouent simultanément : RC Lens face au RC Strasbourg Alsace, Stade de Reims contre Angers SCO et Havre AC opposé à l’OGC Nice, illustrant la profondeur et la compétitivité du championnat. La journée se clôturera en beauté à 20h45 avec le choc entre le Stade Rennais FC et le LOSC Lille, concluant ce week-end de Ligue 1 sous le signe de l’intensité et de la passion.

👉 Voici le programme de la 22ème journée de Ligue 1 ! pic.twitter.com/0OzVqnsdM7 — Match en Direct (@MatchEnDirectFr) February 14, 2025

La programmation TV de la 22e journée de Ligue 1:

Vendredi 14 février 2025 à 20h45 sur DAZN

Stade Brestois 29 2–2 AJ Auxerre

Samedi 15 février 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Olympique de Marseille – AS Saint-Étienne

Samedi 15 février 2025 à 19h00 sur DAZN

AS Monaco – FC Nantes

Samedi 15 février 2025 à 21h05 sur DAZN

Toulouse FC – Paris Saint-Germain

Dimanche 16 février 2025 à 15h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – Olympique Lyonnais

Dimanche 16 février 2025 à 17h15 sur DAZN

RC Lens – RC Strasbourg Alsace

Stade de Reims – Angers SCO

Havre AC – OGC Nice

Dimanche 16 février 2025 à 20h45 sur DAZN

Stade Rennais FC – LOSC Lille