Ligue 1 : Brest – OM, Strasbourg – Lyon… le programme TV complet de la J23 !

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé ce vendredi la programmation TV de la 23ème journée de Ligue 1. Une séquence marquée par l’ouverture du week-end avec le déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Stade Brestois 29. Les rencontres se tiendront du vendredi 20 au dimanche 22 février 2026.

L’Olympique de Marseille lance le week-end

La 23ème journée débutera le vendredi 20 février avec une affiche impliquant directement l’OM. Les joueurs marseillais affronteront le Stade Brestois 29 à 20h45, une rencontre diffusée sur Ligue 1+.

Ce match d’ouverture représente un rendez-vous important dans la dynamique du championnat. Programmé en prime time, il bénéficiera d’une exposition maximale, un facteur non négligeable pour l’Olympique de Marseille, régulièrement sous le feu des projecteurs cette saison.

Un week-end dense sur Ligue 1+

Le samedi 21 février proposera trois rencontres. À 17 heures, le RC Lens recevra l’AS Monaco, match retransmis sur BeIN Sports 1. En soirée, Toulouse FC accueillera le Paris FC à 19 heures, avant le choc de 21h05 entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz, deux affiches diffusées sur Ligue 1+.

Le dimanche 22 février concentrera l’essentiel des matches. Dès 15 heures, l’AJ Auxerre affrontera le Stade Rennais FC. Le multiplex de 17h15 verra s’opposer Angers SCO et le LOSC Lille, l’OGC Nice face au FC Lorient, ainsi que le FC Nantes contre Le Havre AC.

Enfin, la journée se conclura à 20h45 avec RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais, également programmé sur Ligue 1+.

Cette répartition confirme la place centrale de Ligue 1+ dans la diffusion du championnat, avec la majorité des rencontres concentrées sur la chaîne lors de ce week-end de Ligue 1.

LE PROGRAMME TV DE LA 23ÈME JOURNÉE DE LIGUE 1

Vendredi 20 février 20h45 :

Stade Brestois 29 – Olympique de Marseille (Ligue 1+)

Samedi 21 février 17 heures :

RC Lens – AS Monaco (BeIN Sports 1)

19 heures : Toulouse FC – Paris FC (Ligue 1+)

21h05 : Paris Saint-Germain – FC Metz (Ligue 1+)

Dimanche 22 février 15 heures :

AJ Auxerre – Stade Rennais FC (Ligue 1+)

17h15 : Angers SCO – LOSC Lille (Ligue 1+)

17h15 : OGC Nice – FC Lorient (Ligue 1+)

17h15 : FC Nantes – Le Havre AC (Ligue 1+)

20h45 : RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais (Ligue 1+)