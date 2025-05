Ligue 1 : Combien touchera l’OM en fonction de son classement final ?

La 34e et dernière journée de Ligue 1 revêt une importance particulière pour plusieurs clubs, notamment l’Olympique de Marseille. En effet, les dotations financières allouées par la Ligue de football professionnel (LFP) dépendront du classement final. Outre les droits TV, les clubs se partageront une enveloppe de 38,7 millions d’euros, à laquelle s’ajouteront 7,7 millions d’euros basés sur les performances des cinq dernières saisons.

Un écart significatif pour Marseille

Assuré de terminer à la première place, le Paris Saint-Germain est déjà certain de percevoir 6,68 millions d’euros. En bas du classement, le Montpellier HSC se contentera de 727 000 euros. Selon l’Equipe, pour l’OM, actuellement deuxième, l’enjeu est de taille. En cas de victoire contre Rennes, le club phocéen conserverait sa place et empocherait 4,82 millions d’euros, contre 4,19 millions d’euros en cas de défaite, soit un différentiel de plus de 600 000 euros.

L’importance du classement est également notable pour les clubs en lutte pour une place en Ligue des champions. Le 7e (actuellement Lyon) pourrait voir une différence de 1,24 million d’euros par rapport au 4e (Nice), dont la dotation s’élèverait à 3,64 millions d’euros.

La dotation pour chaque club sur la saison 2024-2025 sir le classement ne change pas !

1er PSG : 5 540 329 €

2e OM : 4 817 008 €

3e Monaco : 4 186 026 €

4e Nice : 3 639 688 €

5e Lille : 3 162 605 €

6e Strasbourg : 2 750 927 €

7e OL : 2 393 114 €

8e Brest : 2 077 623 €

9e Lens : 1 808 302 €

10e Auxerre : 1 569 760 €

11e Rennes : 1 365 845 €

12e Toulouse : 1 188 862 €

13e Angers : 1 031 117 €

14e Reims : 896 456 €

15e Nantes : 781 033 €

16e Le Havre : 500 000 €

17e Saint-Étienne : 500 000 €

18e Montpellier : 500 000 €

Les écarts se creusent sur cinq ans

Sur les cinq dernières saisons, le classement offre également des enjeux financiers non négligeables. Le PSG est également leader avec 1,13 million d’euros, tandis que Monaco devrait toucher 980 000 euros. En revanche, l’OM, quatrième, pourrait percevoir 731 000 euros, derrière Lille et ses 846 000 euros.

Le suspense reste entier avant les ultimes rencontres de la saison, alors que plusieurs clubs jouent gros pour obtenir des dotations financières cruciales pour la saison prochaine.