Ligue 1 – Concurrent OM : Gros coup dur pour l’OL !

Un coup dur pour l’OL avec l’indisponibilité de Malick Fofana, victime d’une entorse au genou. Le joueur manquera plusieurs échéances importantes, dont un match de Ligue Europa face à Manchester United.

L’Olympique Lyonnais devra composer sans Malick Fofana pour les trois prochaines semaines. L’ailier s’est blessé au genou et a quitté le rassemblement de l’équipe de Belgique. Son indisponibilité a été confirmée par le club, et il manquera notamment le déplacement à Strasbourg en Ligue 1 ce vendredi ainsi que la rencontre aller du quart de finale de la Ligue Europa contre Manchester United, prévue le 10 avril. Le staff lyonnais espère pouvoir compter sur lui pour le match retour le 17 avril à Old Trafford.

Un effectif diminué face à Strasbourg

Pour le déplacement à Strasbourg, l’entraîneur Paulo Fonseca pourrait également être privé de Rayan Cherki. Le milieu offensif est incertain en raison d’une douleur au pied gauche, contractée après un match avec l’équipe de France Espoirs. De plus, Thiago Almada et Nicolas Tagliafico, qui affrontent le Brésil avec l’Argentine ce mercredi à 1 heure du matin, risquent de ne pas être disponibles comme titulaires en raison de leur retour tardif en France. En revanche, Lucas Perri, gardien remplaçant du Brésil, pourrait être présent dans le groupe lyonnais pour cette rencontre.

Le calendrier des matchs de l’OL jusqu’à la fin de saison

Vendredi 28 mars 2025 : Strasbourg – Lyon (27e journée, Ligue 1, 20h45)

: Strasbourg – Lyon (27e journée, Ligue 1, 20h45) Samedi 5 avril 2025 : Lyon – Lille (28e journée, Ligue 1, 21h05)

: Lyon – Lille (28e journée, Ligue 1, 21h05) Jeudi 10 avril 2025 : Lyon – Manchester United (Ligue Europa, quart de finale aller)

: Lyon – Manchester United (Ligue Europa, quart de finale aller) Dimanche 13 avril 2025 : Auxerre – Lyon (29e journée, Ligue 1, 20h45)

: Auxerre – Lyon (29e journée, Ligue 1, 20h45) Jeudi 17 avril 2025 : Manchester United – Lyon (Ligue Europa, quart de finale retour)

: Manchester United – Lyon (Ligue Europa, quart de finale retour) Dimanche 20 avril 2025 : Saint-Étienne – Lyon (30e journée, Ligue 1, 20h45)

: Saint-Étienne – Lyon (30e journée, Ligue 1, 20h45) Dimanche 27 avril 2025 : Lyon – Rennes (31e journée, Ligue 1, 17h00)

: Lyon – Rennes (31e journée, Ligue 1, 17h00) Dimanche 4 mai 2025 : Lyon – Lens (32e journée, Ligue 1, 17h00)

: Lyon – Lens (32e journée, Ligue 1, 17h00) Dimanche 11 mai 2025 : Monaco – Lyon (33e journée, Ligue 1, 17h00)

: Monaco – Lyon (33e journée, Ligue 1, 17h00) Dimanche 18 mai 2025 : Lyon – Angers (34e journée, Ligue 1, 17h00)

