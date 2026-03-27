Ligue 1 : Enorme coup dur pour Strasbourg, Panichelli blessé pour le reste de la saison !

La hiérarchie des buteurs en Ligue 1 pourrait être bouleversée. Victime d’une grave blessure, Joaquin Panichelli, leader du classement, va manquer plusieurs mois de compétition. Une absence qui concerne directement l’OM et son attaquant Mason Greenwood.

Panichelli gravement blessé, la Ligue 1 impactée

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Le choc est immense pour Joaquin Panichelli. L’attaquant de Strasbourg, actuel meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations, a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit lors d’un entraînement avec l’Argentine, jeudi. Selon la presse locale, la blessure est survenue lors de la dernière séance avant le match amical face à la Mauritanie.

Le joueur de 23 ans a quitté le terrain en larmes avant de passer des examens, qui ont confirmé la gravité de la blessure. Il s’agit d’une rechute sérieuse pour Panichelli, déjà touché par une rupture du ligament croisé antérieur il y a deux ans, alors qu’il évoluait à Alavés. À l’époque, il avait été éloigné des terrains pendant près de dix mois.

Ce nouveau coup d’arrêt met un terme à ses ambitions internationales. Appelé récemment avec l’Argentine après une première sélection en novembre 2025, il nourrissait l’espoir de participer à la prochaine Coupe du monde. Un rêve désormais envolé.

Une opportunité pour l’Olympique de Marseille et Greenwood

Cette absence rebat également les cartes en Ligue 1. Auteur d’une saison remarquable avec 20 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues, Panichelli dominait jusqu’ici la course au titre de meilleur buteur.

Derrière lui, Mason Greenwood, fer de lance de l’Olympique de Marseille, se retrouve en position idéale pour revenir à hauteur, voire dépasser l’attaquant strasbourgeois d’ici la fin de saison. Dans un sprint final décisif, chaque réalisation pourrait désormais peser lourd.

Pour Strasbourg, la perte est considérable. Engagé dans la lutte pour les places européennes, mais aussi toujours en lice en Conference League et en Coupe de France, le club alsacien devra terminer la saison sans son principal atout offensif.

Côté OM, cette situation pourrait renforcer les ambitions offensives et individuelles de Greenwood, dans une fin de saison où les enjeux sportifs restent élevés en Ligue 1.