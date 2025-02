Ligue 1 : La pression monte sur Labrune !

L’ancien président de l’OM, Vincent Labrune est au centre des critiques. Il faut dire que la crise qui secoue le football français et les droits TV ne s’arrête pas et sa gestion est pointée du doigt !

Depuis sa réélection en septembre, Vincent Labrune, président de la LFP, subit une vive contestation des présidents de la Ligue 1. La gestion des droits TV est fortement critiquée, surtout avec DAZN qui verse partiellement ses paiements et déplore l’absence de mesures contre le piratage. Par ailleurs, l’accord de 100 millions d’euros avec beIN SPORTS divise l’opinion, tandis que le partenariat avec CVC exacerbe les tensions entre clubs.

Certains présidents s’interrogent !

Les interrogations sur la direction du football français s’intensifient, amplifiées par la programmation controversée de la Ligue 2 et les perquisitions au siège de la LFP. Un climat de défiance s’installe, et plusieurs responsables appellent à un changement. « Ce dossier est mal né depuis le début, ça ne peut donc pas bien finir » confie un président de la Ligue 1 à l’Equipe sous anonymat. Certains dénoncent le fossé entre clubs riches et modestes, affirmant « Il n’y a pas que les clubs du CA ». Pour eux, le départ de Labrune permettrait de repartir sur de nouvelles bases et de renouer avec Canal+, partenaire historique. Les enjeux financiers et sportifs demeurent cruciaux pour le championnat.

Face à cette crise, la question demeure : Vincent Labrune quittera-t-il la LFP pour sauver la Ligue 1 ?