Ligue 1 : L’autre stratégie de l’OM et de Longoria !

Depuis la mi-janvier, plusieurs clubs de Ligue 1 ont déposé des réserves contre la présence de Thiago Almada sur la feuille de match de l’OL. L’OM a opté pour une autre stratégie…

Toulouse, Reims, Paris, Brest et Nice ont officiellement contesté la qualification du joueur argentin, rappelant que la DNCG avait interdit le club lyonnais de recrutement en novembre dernier. Cette démarche a suscité des tensions, notamment entre les dirigeants de l’OL et ceux des clubs concernés.

Dimanche dernier, Nice a également suivi ce mouvement avant son match contre Lyon, provoquant un échange animé entre Laurent Prud’homme, directeur général de l’OL, et Jean-Pierre Rivère, président du club azuréen. Ce dernier a assumé publiquement sa position : « J’ai pris un engagement il y a quelques semaines et je respecte ma parole. » Cette unité entre plusieurs clubs de Ligue 1 laisse penser à une stratégie concertée pour remettre en cause les prêts entre clubs d’un même actionnaire.

L’OM plaide pour une régulation plus claire et plus équitable concernant les prêts entre clubs sous une même propriété

Face à cette situation, l’OM a choisi une voie différente. Plutôt que de poser une réserve, le club marseillais a préféré adresser un courrier à la LFP et à la DNCG pour ouvrir un débat plus large sur le sujet. En effet, le quotidien l’Equipe explique que Pablo Longoria, président de l’OM, a expliqué sa position en déclarant : « La qualification de ce joueur ne sera pas critiquée. » Cependant, il plaide pour une régulation plus claire et plus équitable concernant les prêts entre clubs sous une même propriété. « Il faut évaluer la juste valeur des transactions pour favoriser le développement de la Ligue tout en encadrant les modèles émergents. »

Cette approche diffère de celle adoptée par les autres clubs ayant déposé une réserve. Si ces derniers semblent vouloir contester la pratique des prêts gratuits entre clubs sous une même propriété, l’OM préconise une discussion sur les futures règles à mettre en place. Pour l’OL, la situation reste incertaine. Bien que la DNCG et la LFP aient validé le prêt d’Almada, le club reste sous la menace d’une décision de la commission paritaire d’appel, qui se prononcera le 20 mars.

Alors que les tensions se multiplient autour de cette affaire, la position de l’OM tranche avec celle de ses concurrents. Plutôt que de contester directement la présence d’Almada, le club marseillais appelle à une réflexion plus large sur les règles économiques et sportives encadrant la Ligue 1.