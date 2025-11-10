Ligue 1 : Le PSG renverse Lyon et reprend la tête à l’OM dans un scénario fou !

Le suspense a tenu tout le Groupama Stadium en haleine. Grâce à un but de João Neves dans les toutes dernières secondes, le Paris Saint-Germain s’est imposé 3-2 face à l’Olympique Lyonnais, dimanche soir, au terme d’un match spectaculaire. Ce succès arraché in extremis permet aux Parisiens de reprendre la tête de la Ligue 1… juste devant l’Olympique de Marseille.

Après la victoire convaincante de l’OM face à Brest (3-0) samedi, les Marseillais avaient pris provisoirement la première place du championnat. Mais, comme souvent, le PSG a trouvé la faille dans les ultimes instants. Une semaine après le but salvateur de Gonçalo Ramos face à Nice, c’est João Neves qui a endossé le rôle de héros.

Un nouveau sauvetage dans le temps additionnel

Le match, longtemps indécis, a vu Paris mener par deux fois grâce à Warren Zaïre-Emery (26e) et Khvicha Kvaratskhelia (33e), avant que Lyon ne revienne à chaque fois au score, notamment grâce à un lob splendide d’Ainsley Maitland-Niles (50e).

Réduits à dix après l’expulsion de Tagliafico, les Lyonnais ont fini par craquer sur un corner à la 95e minute. La tête de Neves a offert au PSG une victoire capitale, synonyme de reprise du trône de Ligue 1, un point devant Marseille.

Une fin de match encore une fois très chanceuse qui permet au PSG de reprendre deux point d’avance sur le l’OM au classement de Ligue 1.