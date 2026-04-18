Ligue 1 : Lens retourne le TFC, la suite des matches ce samedi !

Mené 0-2 après un quart d’heure, le RC Lens a complètement renversé Toulouse dans un match spectaculaire (3-2). Une victoire arrachée dans le temps additionnel qui relance les Sang et Or avant la suite de la journée, marquée notamment par Lorient – OM ce samedi.

Lens renverse tout après un début cauchemardesque

A lire : Mercato OM : ce coach étranger relancé ?

Le RC Lens a vécu une entame de match catastrophique face au Toulouse FC. Dès la 6e minute, une erreur de Robin Risser permettait à Cristian Casseres d’ouvrir le score, avant que le jeune Seny Koumbassa ne double la mise quelques minutes plus tard (12e). En difficulté dans les duels et dominés dans l’intensité, les Lensois semblaient totalement dépassés.

Le tournant du match est intervenu rapidement avec l’expulsion logique de Yanis Gboho à la 17e minute après intervention de la VAR. Réduits à dix pendant plus de 70 minutes, les Toulousains ont reculé progressivement face à la pression artésienne.

Une seconde période à sens unique

Au retour des vestiaires, le rapport de force s’est inversé. Porté par les entrées d’Allan Saint-Maximin et Odsonne Edouard, le RC Lens a multiplié les offensives. Saud Abdulhamid a d’abord réduit l’écart (61e), avant que Adrien Thomasson n’égalise cinq minutes plus tard (66e).

Malgré la résistance courageuse du TFC, les vagues lensoises se sont intensifiées jusqu’au temps additionnel. Sur un corner, Ismaëlo Ganiou a offert la victoire aux siens (3-2), concluant un match totalement fou marqué par une domination écrasante (42 tirs tentés).

Lorient – OM au programme ce samedi

Cette victoire permet au RC Lens de se relancer en Ligue 1 après sa défaite dans le derby face au LOSC. De son côté, Toulouse peut nourrir des regrets au vu de son entame et de son courage en infériorité numérique.

La suite de cette journée de championnat se poursuit ce samedi avec plusieurs rencontres, dont Lorient – OM, un déplacement important pour l’Olympique de Marseille à 17h. Les hommes d’Habib Beye tenteront de confirmer leur victoire face à Metz face à une équipe lorientaise en quête de points après 3 matches sans victoire.

A 19h, Angers reçoit le HAC dans un duel de mal classé, puis à 21h05 le LOSC, 3e, reçoit Nice !