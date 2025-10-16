Ligue 1 : Les prédictions de l’IA pour cette 8e journée ! OM – HAC, PSG – RCSA…

La 8e journée de Ligue 1 s’annonce palpitante avec plusieurs affiches prometteuses et un Olympique de Marseille – Havre AC déjà important pour confirmer la belle dynamique marseillaise de septembre. Entre un PSG solide leader, un Monaco qui a changé de coach et des clubs historiques en quête de renouveau, le week-end s’annonce riche en rebondissements. Voici les prédictions de l’IA :

Vendredi 17 octobre – Paris SG vs RC Strasbourg (20h45)

Le Paris Saint-Germain reçoit Strasbourg pour ouvrir la journée. Les Parisiens, malgré des absents mais avec un Mendes en pleine forme, semblent armés pour poursuivre leur série de victoires. En face, le RCSA est dans une belle dynamique mais devra aussi faire sans quelques éléments importants.

👉 Prédiction : PSG 2-1 Strasbourg

Samedi 18 octobre – Nice vs Lyon (17h00)

L’OGC Nice a besoin de point pour remonter plus haut au classement et doit trouver plus de constance. À l’inverse, l’OL, toujours irrégulier, va devoir se remettre de sa défaite face au TFC.

👉 Prédiction : Nice 2-2 Lyon

Angers vs Monaco (19h00)

L’AS Monaco vient de changer de coach et tentera d’imposer sa supériorité à Angers. Les Angevins joueront crânement leur chance, mais la puissance offensive monégasque devrait faire la différence…

👉 Prédiction : Angers 1-3 Monaco

Marseille vs Le Havre (21h05) – Confirmation au Vélodrome

Tous les regards seront tournés vers le Vélodrome pour ce OM – HAC qui s’annonce intense. Après une période mitigée en début de saison, les hommes de Roberto De Zerbi ont réalisé un mois de septembre remarquable. L’entraîneur italien compte sur un Mason Greenwood étincelant, déjà meilleur buteur du club, pour débloquer la situation.

Le Havre AC, solide collectivement, nva tenter de bloquer le jeu de l’OM mais la qualité technique marseillaise devrait finir par peser.

👉 Prédiction : OM 3-0 HAC

Dimanche 19 octobre – Lens vs Paris FC (15h00)

Le RC Lens, bousculé en début de saison, retrouve peu à peu ses repères. Face au promu Paris FC, les Sang et Or ont l’occasion de lancer définitivement leur championnat.

👉 Prédiction : Lens 2-0 Paris FC

Rennes vs Auxerre / Toulouse vs Metz / Lorient vs Brest (17h15)

Trois matches se dérouleront en simultané :

Rennes , en quête de constance, devrait logiquement s’imposer contre Auxerre .

👉 Prédiction : Rennes 2-1 Auxerre

, en quête de constance, devrait logiquement s’imposer contre . 👉 Toulouse , solide à domicile, affrontera un Metz accrocheur.

👉 Prédiction : Toulouse 1-1 Metz

, solide à domicile, affrontera un accrocheur. 👉 Enfin, le derby breton entre Lorient et Brest promet du spectacle avec l’équipe d’Eric Roy qui a retrouvé des couleurs…

👉 Prédiction : Lorient 1-3 Brest

Dimanche 20h45 – Nantes vs Lille

Pour clôturer cette 8e journée, le FC Nantes reçoit un LOSC en pleine confiance. Si les Canaris espèrent profiter du soutien de la Beaujoire, les Dogues ont les armes pour frapper fort grâce à un Olivier Giroud efficace.

👉 Prédiction : Nantes 1-2 Lille