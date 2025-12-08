Ligue 1 : Les résultats et le classement après la J15 !

La 15e journée de Ligue 1 a marqué un tournant dans la lutte pour les premières places. Battu sur la pelouse de Lille, l’OM a laissé filer une occasion de rester au contact direct de Lens, nouveau leader. Cependant, les contre-performances en cascade de ses principaux concurrents ont limité les dégâts pour le club phocéen, qui reste solidement installé dans le haut du classement.

Opposé au LOSC, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur le plus petit des scores (1-0). Le but rapide d’Ethan Mbappé dès la 10e minute a suffi aux Lillois pour faire la différence. Après cette ouverture du score, Lille a parfaitement géré la rencontre, laissant peu d’espaces à des Marseillais en manque d’inspiration offensive.

Lens et Paris s’imposent, pas Lyon, Monaco ou Strasbourg

Cette défaite constitue un coup d’arrêt pour l’OM, qui restait sur une dynamique positive. Sur le terrain, les Phocéens n’ont pas réussi à imposer leur rythme ni à se montrer suffisamment dangereux pour revenir au score. Une prestation en demi-teinte, mais qui n’a pas trop pesé comptablement en raison des résultats des équipes concurrentes.



Dans le même temps, Lens a frappé fort en s’imposant à Nantes (2-1) et a ainsi pris seul la tête du championnat avec 34 points. Le PSG suit de près avec 33 unités grâce à sa large victoire contre Rennes (5-0).

Résultats de la 15e journée de Ligue 1

05/12 19h00 Brest 1 – 0 Monaco 05/12 21h00 Lille 1 – 0 Marseille 06/12 17h00 Nantes 1 – 2 Lens 06/12 19h00 Toulouse 1 – 0 Strasbourg 06/12 21h05 Paris 5 – 0 Rennes 07/12 15h00 Nice 0 – 1 Angers 07/12 17h15 Auxerre 3 – 1 Metz 07/12 17h15 Le Havre 0 – 0 Paris FC 07/12 20h45 Lorient 1 – 0 Lyon

Les principaux rivaux directs de l’OM ont, eux aussi, trébuché :

Monaco s’est incliné à Brest (1-0)

s’est incliné à Brest (1-0) Lyon a chuté à Lorient (1-0)

a chuté à Lorient (1-0) Rennes a été lourdement battu au Parc des Princes

a été lourdement battu au Parc des Princes Strasbourg a perdu à Toulouse (1-0)

Ces résultats limitent l’impact de la défaite marseillaise. Avec 29 points, l’OM conserve sa troisième place, à égalité avec Lille mais avec une meilleure différence de buts (+20 contre +12).

Classement Ligue 1 après la 15e journée : l’OM reste sur le podium

À l’issue de cette 15e journée de Ligue 1, l’OM occupe toujours une position stratégique dans la course au titre et aux places européennes. Lens creuse l’écart en tête, mais derrière, la lutte reste extrêmement serrée.

Lens et le PSG devant le duo OM / LOSC… puis les poursuivants OL, Rennes, Monaco et Strasbourg… #Ligue1 #J15 pic.twitter.com/2CTJzodpyA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 8, 2025

Le classement montre un championnat plus indécis que jamais : Lens (34 pts), PSG (33 pts), Marseille (29 pts) et Lille (29 pts) se tiennent en très peu de points. Cette densité confirme que la défaite à Lille, bien que frustrante, n’a pas compromis les ambitions marseillaises.

Pour l’OM, l’objectif sera désormais de relancer la machine dès la prochaine journée, afin de rester dans le sillage des leaders et de profiter d’éventuels nouveaux faux pas de ses concurrents. La dynamique du haut de tableau laisse entrevoir une deuxième partie de saison particulièrement animée autour de la course au podium de Ligue 1.