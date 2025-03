Ligue 1 : Lille surpris par les Canaris, Monaco assure, PSG – OM ce dimanche… Le programme du reste de la J26 !

La 26e journée de Ligue 1 promet du spectacle avec plusieurs affiches attendues, notamment le classique PSG – OM, programmé en clôture du week-end. Les rencontres seront diffusées sur DAZN et beIN SPORTS 1.

Le coup d’envoi a été donné ce vendredi 14 mars à 20h45 avec l’affrontement entre Nice et Auxerre sur DAZN. Dans ce duel, l’OGC Nice a laissé filer une précieuse occasion de se rapprocher de l’OM en concédant un match nul frustrant (1-1) à domicile contre l’AJ Auxerre. En effet, après avoir ouvert le score dès la 38ᵉ minute par l’intermédiaire d’Evann Guessand, les Niçois semblaient maîtriser leur sujet avant de se compliquer la tâche en fin de rencontre. Réduits à dix après l’expulsion de Melvin Bard à la 87ᵉ minute, ils ont finalement craqué dans les derniers instants, encaissant un but égalisateur par Florian Aye à la 94ᵉ minute. Un coup dur pour les Aiglons, qui restent à distance de l’OM avant le Classique face au PSG.

En ce qui concerne ce samedi, la journée a démarré sur BEIN SPORTS 1, avec Nantes – Lille à 17h00. Dans ce premier duel du jour, ce sont les Canaris qui ont créé la surprise en s’imposant 1 – 0 à domicile face à des Lillois sans solution. Pourtant réduits à 10 à la 74ème, les hommes de Vincent Kambouare ont réussi à trouver la faille 10 minutes plus tard sur une réalisation de l’Égyptien, Mostafa Mohamed.

La deuxième rencontre du jour était diffusée sur DAZN et opposait Angers à l’AS Monaco à 19h00. Dans ce match, il n’y a pas eu de réelle surprise puisque ce sont les Monégasques qui se sont imposés 0 – 2 sans trembler grâce à des réalisations du phénomène danois Mika Biereth et de son prodige français Magnes Akliouche.

La journée s’est conclue par une belle affiche entre Lens et Rennes à 21h05. Dans ce joli duel, ce sont les Nordistes qui ont pris le dessus sur les Bretons 1 – 0 grâce à une réalisation de Wesley Saïd à la 47e minute. Un succès sur la plus petite des marges qui permet aux lensois d’enchaîner un second succès de suite après la victoire au Vélodrome la semaine dernière.

Ce dimanche sera marqué par une après-midi chargée avec quatre matchs avec trois affiches à 15h00, dont Lyon – Le Havre, avant Strasbourg – Toulouse, Brest – Reims puis un Montpellier – Saint-Étienne à 17h15. Enfin, le PSG accueillera l’OM au Parc des Princes pour clôturer cette journée à 20h45, une belle affiche à suivre sur DAZN.

Programmation TV de la 26e journée de Ligue 1

Vendredi 14 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

OGC Nice 1 – 1 AJ Auxerre

Samedi 15 mars 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

FC Nantes 1 – 0 LOSC Lille

Samedi 15 mars 2025 à 19h00 sur DAZN

Angers SCO 0 – 2 AS Monaco

Samedi 15 mars 2025 à 21h05 sur DAZN

RC Lens 1 – 0 Stade Rennais FC

Dimanche 16 mars 2025 à 15h00 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Havre AC

Dimanche 16 mars 2025 à 17h15 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace – Toulouse FC

Stade Brestois 29 – Stade de Reims

Montpellier Hérault SC – AS Saint-Étienne

Dimanche 16 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille