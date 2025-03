L’OM tisse sa toile en Amérique du Sud, Henrique dans le viseur d’un grand d’Europe et quel onze face au PSG… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : L’OM tisse sa toile en Amérique du Sud, Henrique dans le viseur d’un grand d’Europe et quel onze face au PSG…

L’OM tisse sa toile en Amérique du Sud

Lors de son déplacement en Argentine ces derniers jours, Pablo Longoria a multiplié les rencontres avec les grandes institutions locales, parmi lesquelles River Plate et le Racing Club. Le président marseillais, accompagné de Fabrizio Ravanelli, a longuement échangé avec les dirigeants de ces clubs. Une tournée qui témoigne donc de la volonté de l’OM de renforcer ses liens avec le football sud-américain.

Depuis son arrivée à la tête de l’OM, Pablo Longoria n’a jamais caché sa volonté de réformer et d’internationaliser la politique sportive du club. Connu pour son réseau étendu et sa connaissance sans faille du scouting et du marché des transferts, le président olympien voit en l’Amérique du Sud une réelle opportunité de développement. Ce déplacement en Argentine s’inscrit ainsi dans une logique d’ouverture, avec l’objectif de tisser des liens privilégiés et de dénicher les futurs grands noms du football de demain.

Des rencontres avec de beaux noms

Lors de son séjour en Argentine, le président espagnol de l’OM n’a donc pas chômé. En effet, après avoir rencontré Enzo Francescoli, directeur sportif de River Plate et ancienne légende olympienne, le président de l’OM s’est également affiché aux côtés de Diego Milito, président du Racing Club. Des échanges qui ont semblé être assez chaleureux et qui sont loin d’être anodins tant ils semblent s’inscrire dans la volonté qu’a l’Olympique de Marseille de tisser des liens solides avec les clubs sud-américains, véritable vivier de pépites et de talents.

Racing 🤝 OM Mismos colores, la Academia de Marsella 💙🩶 https://t.co/JdLhBsyjxF — Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) March 14, 2025

𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫 🤝 𝐎𝐌 🇦🇷🇫🇷 La delegación del Olympique de Marsella y el Presidente 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 en Argentina con 𝗘𝗻𝘇𝗼 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼𝗹𝗶, leyenda olympien y actuel director deportivo de River Plate. 😍❤️💙 pic.twitter.com/cjUrfpiZcQ — Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) March 14, 2025

Il reste donc maintenant à voir si ces échanges se traduiront, dans les prochaines semaines ou mois, par des partenariats concrets qui acteraient ainsi le début d’un nouveau chapitre dans la politique sportive de l’OM.

Luis Henrique dans le viseur d’un grand d’Europe ?

Malgré des performances en dents de scie ces dernières semaines, Luis Henrique resterait un joueur convoité. En effet, selon les informations de TuttoMercatoWeb, la Juventus surveillerait de près l’ailier de l’OM en vue du mercato estival…

Si Luis Henrique réalise une saison correcte sur le plan statistique avec 9 buts et 6 passes décisives, le Brésilien semble marquer le pas ces dernières semaines. Son retour défensif catastrophique à la 93e minute contre Lens la semaine dernière illustre parfaitement le passage à vide de l’ancien de Botafogo. Cependant, malgré cela, il semblerait garder la côte auprès de grandes écuries européennes comme la Juventus de Turin qui devra débourser un certain montant pour convaincre l’OM de lâcher son ailier auriverde…

L’OM demande 25M ?

En effet, toujours selon les informations du média italien spécialiste du mercato, la « Vieille dame » s’intéresserait donc à la situation de l’ailier de l’OM en vue du prochain mercato d’été. Si une offre était envisagée par le club du Piémont, cette dernière devra se situer entre 20 et 25 millions d’euros, montant que l’OM demande pour se séparer du natif de João Pessoa, dans l’état de Paraíba.

🚨La Juve s’intéresse à Luis Henrique 🇧🇷 !!! 💰L’OM demande entre 20 et 25M€ !!! 🗞️ @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/1bwUoSsJxj — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) March 15, 2025

Reste maintenant à voir si l’intérêt de la Juventus se concrétisera cet été et si, d’ici là, le Brésilien aura retrouvé ses jambes du début de saison…

Quel onze face au PSG ?

Sur leurs trois derniers matchs, les Marseillais ont concédé deux défaites, dont une lourde 3-0 à Auxerre, et une autre à domicile face à Lens. Un bilan inquiétant avant de défier un PSG en pleine forme au Parc des Princes. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce Classique ?

Les hommes de Roberto De Zerbi doivent montrer quelque chose ce dimanche au Parc des Princes. Pour ce match à Paris, Roberto De Zerbi devra se passer de Moumbagna, d’Amir Murillo touché à la cuisse, mais aussi d’Amine Harit et surtout de Pierre-Emile Højbjerg, victime d’une lésion musculaire au mollet gauche. Le coach italien va donc devoir trouver une solution pour remplacer le danois qui n’a, jusqu’à présent, raté qu’un seul match cette saison.

Lirola titulaire ?

Rulli devrait être titulaire dans les buts. La défense à trois sera probablement composée de Cornelius et de Balerdi. La troisième place devrait se jouer entre Lirola et Felipe Ramos. Quentin Merlin est en balance avec Dedic pour le poste de piston gauche, tandis que Luis Henrique devrait occuper le côté droit. Rongier ou (Kondogbia ou Nadir) sont en concurrence pour accompagner Ismaël Bennacer au milieu. Rabiot sera lui sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit, tandis que Gouiri devrait connaître une nouvelle titularisation à la pointe de l’attaque.

PSG – OM : Paris, intensité, Bennacer… la conf de Rongier résumée en 5 points ! – https://t.co/WLhzFrDmlZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2025

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Lirola (ou Ramos), Balerdi, Cornelius, Merlin (ou Dedic) – Henrique – Rongier (ou Kondogbia), Bennacer – Rabiot – Greenwood, Gouiri