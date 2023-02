Ligue 1 : L’OGC Nice et Moffi surprennent Monaco et peuvent faire les affaires de l’OM !

Lens avait la possibilité de recoller au podium et mettre la pression sur l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice est en train de faire les affaires des Marseillais au classement avant le choc face au PSG !

Cette 25e journée a débuté par une victoire du LOSC face à Brest et se terminera ce dimanche avec un Clasico entre l’OM et le PSG. Avant ce choc important pour les Marseillais, le RC Lens n’a pas su profiter de son déplacement à Montpellier pour recoller aux hommes de Tudor. L’OGC Nice est en train de faire les affaires de l’OM. Les Aiglons mènent 2-0 au Stade Louis II, empêchant pour le moment le club de la Principauté de prendre des points !

Le programme TV de la 25e journée de Ligue 1

Vendredi 24 février 2023 à 21h00 sur Prime Video

LOSC 2-1 Brest

Samedi 25 février 2023 à 17h00 sur Prime Video

Angers 1–3 OL

Samedi 25 février 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360

Montpellier 1–1 Lens

Dimanche 26 février 2023 à 13h00 sur Canal+ Foot et en co-diffusion sur Prime Video

Lorient 0-1 Auxerre

Dimanche 26 février 2023 à 15h00 sur Prime Video

Clermont 1–1 Strasbourg

Ajaccio 2–1 Troyes

Nantes 0-1 Rennes

Reims 3–0 Toulouse

Dimanche 26 février 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

Monaco – OGC Nice

Dimanche 19 février 2023 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – PSG

L’énorme colère de Paulo Foncesca, le coach du LOSC

(Sur son expulsion suite à une embrouille avec Éric Roy) « C’est une situation normale dans ce type de match. Je respecte toutes les équipes et je peux comprendre qu’on défende, qu’on veuille gagner du temps. La qualité des arbitres en France est très, très bonne. Mais je ne sais pas combien de minutes on a jouées aujourd’hui. On a vu, lors de la Coupe du monde, que l’on pouvait donner 8, 10 minutes de temps additionnel, voire plus. Les gens achètent des billets pour voir du spectacle. Ce qu’on a vu ce soir ne promeut pas la Ligue 1. (Sur un pénalty non sifflé) Je peux comprendre que l’arbitre ne puisse pas le voir. Mais pourquoi le VAR ne le voit pas ? C’est difficile à accepter. Le public le voit, les gens à la télévision le voient, mais le VAR ne le voit pas. J’ai eu une discussion avec l’entraîneur de Brest, mais je n’ai pas parlé avec l’arbitre et je ne comprends pas qu’un seul côté ait été sanctionné. On était tous les deux nerveux, c’est normal. » Paulo Fonseca – Source : L’Équipe