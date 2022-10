OM : « Le VAR ne sert à rien face au Paris Saint Germain ! »

Après la défaite de l’OM 1-0 concédée au Parc des Princes face au PSG, FCMarseille vous a proposé le debrief du match. Notre invité Yacine Youssfi est fatigué par les décisions prises par l’arbitre et surtout le VAR en faveur du PSG.

L’OM est fautif et aurait dû mettre la pression avant le match

« On va parler football, je n’ai pas envie. Mais ce qui est énervant et lassant c’est le VAR. En 2020/2021 il y a un but refusé pour Benedetto pour un hors-jeu imaginaire, Neymar n’est pas expulsé et ça se termine en bagarre en fin de match. 2021/2022, Danilo doit se faire expulser, Neymar aussi, il y a un penalty imaginaire qui tombe sur Rongier. Cela s’accumule et toujours dans le même sens ! Le VAR ne sert à rien face au Paris Saint Germain. (…) Cela se répète, l’OM est fautif et aurait dû mettre la pression avant le match. Un grand président comme Pape Diouf l’aurait fait. Il fallait rappeler les événements qui s’était passé lors des deux derniers PSG vs OM. Tu te fais littéralement voler avant le match. On se fait petit devant les instances, tu le payes ! » Yacine Youssfi – source : FCMarseille (16/10/2022)

Ce lundi, Le Parisien a interrogé Eric Di Meco sur son analyse de la rencontre. Le vainqueur de la C1 en 1993 avec l’Olympique de Marseille se pose des questions et pense avoir trouvé une raison qui a poussé monsieur Turpin à avoir donné ces fautes au PSG.

« Je la trouve un peu bizarre, cette victoire du PSG. Si on regarde la première mi-temps, car c’est là où tout se joue, on a l’impression de voir des Marseillais réussir un match intéressant, avec le culot d’aller chercher haut leur adversaire. Mais quand on ajoute que les deux meilleurs à l’OM sont alors Mbemba et Lopez, ça raconte aussi des nombreuses opportunités offertes au PSG. Quand tu analyses froidement, les occasions les plus nettes sont à mettre à l’actif des champions de France. Mais à la place des Phocéens, je serais frustré par le scénario. (…) J’ai regardé cet après-midi Liverpool-Manchester City. Il s’agissait d’un match avec du rythme, une intensité et un engagement assez incroyables. Et l’arbitre n’intervenait jamais. Les nôtres nous tuent les matchs, comme lors de ce Clasico à force de siffler. Sur cette action, Neymar, on le connaît. Il est très malin. Il anticipe la faute et en rajoute. Plein d’arbitres tombent dans le panneau. Je ne comprends pas la non-intervention de la VAR. Elle doit dire : « Il y a coup franc et jaune », point barre. La maman de M. Turpin a dû éteindre la télé pour éviter à son fils de regarder le sommet de la Premier League et de faire des cauchemars ! S’il le regarde, je peux vous assurer, il ne dort pas la nuit. » Eric Di Meco – Source : Le Parisien (17/10/22)

