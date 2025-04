Ligue 1 : « L’OL a un meilleur effectif que l’OM ! »

Olympique de Marseille – Invité de l’After Foot sur RMC, Kevin Diaz a passé au crible les forces en présence dans la course à la Ligue des champions, à quatre journées de la fin de la saison.

À quelques semaines du verdict final en Ligue 1, les débats s’intensifient autour de la course à l’Europe. Ce dimanche soir sur RMC Sport, l’ancien joueur et consultant Kevin Diaz s’est exprimé dans l’After Foot sur les prétendants à la Ligue des champions… Et selon lui, un club se détache derrière le PSG et Monaco : l’Olympique Lyonnais.

Le PSG hors catégorie, Monaco inconstant

« Pour moi, les entraîneurs se valent », a d’abord expliqué Kevin Diaz. « En revanche, il y a de grosses disparités au niveau des effectifs. Il y a le PSG, qui est loin devant. Ensuite, il y a Monaco, mais malheureusement, ils sont inconstants. »

Malgré un effectif talentueux, le club princier peine à maintenir une régularité dans ses performances, ce qui complique sa lutte pour les places européennes.

L’OL mieux armé que l’OM, Nice ou Lille ?

Mais c’est surtout l’analyse sur les autres prétendants qui a fait réagir. « On pensait que c’était l’OM, mais on s’est aperçu que dès qu’il y avait une ou deux absences, ça devenait catastrophique. »

Dans cette optique, Kevin Diaz voit l’OL comme le mieux armé : « L’OL a clairement le 3e meilleur effectif de Ligue 1 derrière celui du PSG et de Monaco. Un joueur comme Kumbedi serait titulaire tous les jours à l’OM. »

Une sortie qui ne manque pas de piquer l’orgueil marseillais, d’autant que Diaz a également taclé Luis Henrique, souvent utilisé au poste de piston gauche. « Il est bien gentil, mais c’est un attaquant. Je ne sais pas s’il va aller à l’Inter ou à l’Inter Miami, mais en tout cas, pour moi, il a beaucoup de lacunes. »

Une bataille serrée jusqu’au bout

Derrière Paris, déjà sacré champion de France, la lutte pour les deux autres places en Ligue des champions reste acharnée. Kevin Diaz estime que les niveaux sont très proches : « Entre Lille, Nice et Marseille, c’est très équilibré. »

Alors que la fin de saison approche à grands pas, les chocs à venir s’annoncent décisifs. L’OL, bien revenu après un début de saison cauchemardesque, pourrait bien créer la surprise s’il parvient à maintenir son rythme actuel.

