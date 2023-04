Ligue 1 : L’OM doit profiter du faux pas du RC Lens face au PSG

L’OM est troisième au classement de Ligue 1, avec 61 points. A deux points de Lens qui est deuxième après sa défaite face au PSG. En méforme, les Olympiens devront gagner face à Troyes au Vélodrome pour reprendre la position de dauphin. Découvrez la programmation de la 31ème journée.

Le PSG et le RC Lens se sont affrontés ce samedi soir. Avec un carton rouge pris, les Sang et Or n’ont pas réussi à prendre des points de leur déplacement au Parc des Princes. Les Marseillais joueront ce dimanche soir face à l’ESTAC au Stade Vélodrome. Ils devront prendre les trois points pour espérer revenir à leur deuxième place juste derrière le PSG.

🏁 Les Sang et Or ont montré du cœur mais ça n’a malheureusement pas suffi ! Malgré une réduction du score et une bonne réaction, le Racing s’incline au Parc des Princes et voit sa série de victoires s’arrêter. @PSG_inside 3⃣-1⃣ @RCLens ⚽️ Frankowski (60′, sp)#PSGRCL pic.twitter.com/varw166YMU — Racing Club de Lens (@RCLens) April 15, 2023

Au micro du média du PSG, Christophe Galtier a affirmé qu’il s’agissait d’une victoire importante : « S’il y avait bien un match qu’il fallait gagner, c’était celui-ci, après les deux défaites consécutives au Parc, face à Lens qui est un concurrent direct. L’équipe a pris plaisir à gagner ce match-là. On a eu une entame de match très poussive. On a su profiter de la supériorité numérique en première période, avec un changement d’organisation avec plus de monde sur le plan offensif. On a marqué des buts bien construits, parce que nous étions assez haut, agressifs à la récupération du ballon, en ayant une bonne gestion de la profondeur d’Openda. Et en deuxième période – avec le fait de mener 3-0 et d’être en supériorité numérique – on s’est laissés aller à un rythme tranquille, on n’a plus respecté les positions des uns et des autres, on a mis moins de pression sur l’équipe adverse, on a eu moins de jeu sur le plan offensif. C’est regrettable. Lens défendait bien aussi et était très dangereux sur les transitions. Les changements de Franck Haise ont mis aussi un peu plus de poids sur le plan offensif. On a été suffisants en deuxième période. On aurait dû avoir plus de plaisir à jouer, être plus dangereux et ça n’a pas été le cas. Ce n’était pas un match difficile, c’était un tournant important. Il reste 7 matches. Je sais que Lens et Marseille ne vont rien lâcher. Il faut continuer à être sérieux. Je viens de voir que l’on était premiers depuis le début du championnat. Il faut continuer comme ça, bien préparer le match d’Angers qui arrive tôt, dès vendredi. Le calendrier semble favorable, mais il ne l’est que lorsqu’on s’investit à fond et qu’on a une grande détermination à gagner. »

La programmation TV de la 31e journée de Ligue 1