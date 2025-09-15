Info Chrono
Ligue 1 : L'OM en force dans l'équipe type de la J4 !

La 4e journée de Ligue 1 a été particulièrement favorable à l’Olympique de Marseille, qui place quatre de ses joueurs dans l’équipe type établie par L’Équipe. Une performance qui reflète la solidité retrouvée du club phocéen, auteur d’un match maîtrisé face au FC Lorient (4-0). Deux recrues majeures, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd, font une entrée remarquée dans le championnat en s’illustrant dès leur première apparition.

 

Les deux défenseurs, arrivés lors des dernières heures du mercato, ont répondu présents. Pavard a marqué de la tête sur corner, tandis qu’Aguerd a inscrit le quatrième but d’une frappe puissante depuis l’entrée de la surface. Leur complémentarité et leur sérénité ont permis à l’OM de conserver un clean sheet, symbole d’une défense en nette progression.

 

Une domination marseillaise dans le onze du week-end

 

 

Outre cette nouvelle charnière centrale, Geoffrey Kondogbia et Mason Greenwood complètent la forte représentation de l’OM. Le milieu de terrain franco centrafricain a dicté le tempo dans l’entrejeu, dominant physiquement et techniquement ses adversaires. Greenwood, lui, continue son intégration réussie : l’attaquant anglais a marqué un but et délivré une passe décisive, pesant constamment sur la défense lorientaise.

 

 

Avec ces quatre joueurs sélectionnés, l’OM est le club le plus représenté dans ce onze type, devant le Paris FC, qui place également trois éléments après sa victoire 2-1 sur la pelouse du Stade Brestois. Une statistique qui confirme le bon début de saison des hommes de Roberto De Zerbi et la qualité du recrutement effectué cet été.

Cette large présence olympienne dans l’équipe type envoie un message clair : l’Olympique de Marseille entend jouer les premiers rôles cette saison. Si cette dynamique se confirme, le club phocéen pourrait rapidement s’installer en haut du classement de Ligue 1.

