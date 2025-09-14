OM : Walid Acherchour prévient le PSG

La semaine qui s’annonce pourrait déjà donner le ton de la saison du Paris Saint-Germain. Entre un déplacement périlleux à Lens en Ligue 1, une confrontation attendue face à l’Atalanta Bergame en Ligue des champions, et surtout le Classique contre l’OM au Vélodrome, les champions d’Europe entrent dans le vif du sujet.

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’After Foot, Walid Acherchour a livré son analyse. Pour lui, si Paris reste « ultra favori » sur le papier, la rencontre la plus piégeuse n’est pas forcément celle que l’on croit.

A lire aussi : Mercato, Harit prêté, un autre joueurs sur le départ… coup dur pour RDZ face au Real ? Les 3 infos OM de ce samedi !

« Lens, Atalanta puis Marseille, le PSG entre dans sa saison. J’ai envie de voir une belle semaine du club parisien. Le match le plus compliqué pour Paris, je pense que ce sera l’OM au stade Vélodrome, sans Dembélé et sans Doué. Même si le PSG est ultra favori, il n’y a aucun problème là-dessus, mais ça reste le plus gros morceau. L’an dernier, Dembélé au Vélodrome avait été important. Sur le papier, ça reste pour moi le match le plus compliqué », a expliqué le chroniqueur.

Une déclaration qui traduit bien le contexte : privé de Dembélé et du jeune Doué, le PSG se présentera diminué pour le Classique. L’OM, de son côté, reste sur une victoire convaincante contre Lorient (4-0) et prépare déjà le choc européen face au Real Madrid avant d’accueillir Paris.

Avec un Vélodrome annoncé en fusion, la confrontation entre les deux rivaux pourrait donc être le véritable test de caractère pour Luis Enrique et ses hommes.

A lire aussi : Ex OM – Nasri choqué par Mbappé : “Ce n’est pas normal !”