Ligue 1 : l’OM en prime time face à Metz, la programmation TV complète de la 29e journée !

La 29e journée de Ligue 1 se précise avec une programmation étalée sur plusieurs jours. L’Olympique de Marseille sera à l’affiche vendredi soir en prime time face à Metz, dans un rendez-vous important de cette fin de saison. Voici le détail complet des diffusions.

L’OM en ouverture du week-end sur Ligue 1+

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La 29e journée de Ligue 1 débutera le vendredi 10 avril 2026 avec une première affiche entre le Paris FC et l’AS Monaco à 19h00 sur Ligue 1+.

Dans la foulée, l’Olympique de Marseille enchaînera à domicile face au FC Metz à 21h05, également sur Ligue 1+. Une rencontre programmée en prime time qui place l’OM au centre de cette journée, dans un contexte où chaque point peut compter dans la course aux objectifs de fin de saison en Ligue 1.

Un week-end chargé avant deux matchs décalés en mai

Le samedi 11 avril, deux rencontres sont prévues :

AJ Auxerre – FC Nantes (19h00)

– (19h00) Stade Rennais FC – Angers SCO (21h05)

Le dimanche 12 avril proposera un multiplex à 17h15 avec :

Toulouse FC – LOSC Lille

– OGC Nice – Havre AC

La journée se conclura à 20h45 avec Olympique Lyonnais – FC Lorient.

Enfin, deux rencontres ont été décalées au mercredi 13 mai 2026 :