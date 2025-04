Ligue 1 : L’OM fait le travail, ASSE vs OL… le programme du reste de la J30 !

La 30e journée de Ligue 1 présente un jolie programme avec plusieurs affiches aux enjeux importants, aussi bien en haut qu’en bas du classement. Le traditionnel derby entre l’ASSE et l’OL vient clôturer le week-end ce dimanche soir à Geoffroy Guichard.

Les hostilités ont débuté ce vendredi avec le derby de l’Ouest entre le Stade Rennais et le FC Nantes, diffusé sur DAZN. Dans ce duel animé, ce sont les hommes d’Habib Beye qui sont sortis vainqueurs. Grâce à des réalisations de Truffert et surtout de Meïte dans les dernières minutes, les Bretons se sont imposés 2 – 1 face à des Nantais qui avaient réussi à revenir au score par l’intermédiaire de leur buteur égyptien, Mostafa Mohamed. Un second succés de rang qui permet aux bretons de s’installer provisoirement à la 10ème place du championnat.

Le samedi, trois rencontres étaient également programmées : le Paris Saint-Germain recevait le Havre AC à 17h00 sur beIN SPORTS 1. Sans surprise, les Franciliens se sont imposés 2-1 face à des Havrais qui enchaînent un second revers consécutif.

À 19h00 sur DAZN c’était l’AS Monaco qui accueillait le RC Strasbourg. Dans ce duel capital dans la course à la qualification en Ligue des Champions, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge de 0-0 malgré une seconde période assez animée.

En soirée, l’OM affrontait Montpellier à 21h05. Face à une formation héraultaise quasiment déjà condamnée à la Ligue 2, les Marseillais ont fait le travail sans toutefois briller en s’imposant largement 5-1. Grâce à ce succès capital, les Olympiens reprennent ainsi la seconde place à l’AS Monaco.

L’@OM_Officiel fait la belle opération de la journée 🥈 pic.twitter.com/rBEuefpLAb — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) April 19, 2025

Ce dimanche va être marqué par un enchaînement de cinq matchs. À 15h00, Lille accueillera Auxerre sur DAZN, avant trois rencontres programmées simultanément à 17h15, toujours sur DAZN : Nice – Angers, Brest – Lens, et Reims – Toulouse. Enfin, le week-end se terminera par le derby rhônalpin entre Saint-Étienne et Lyon, diffusé dimanche à 20h45 sur DAZN.

Les résultats de la 30e journée de Ligue 1