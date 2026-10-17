Ligue 1 : Lille accroché, Lens porté par Thauvin… les résultats de samedi

Lille a été accroché par Brest (1–1), tandis que Lens s’est imposé à Troyes (1–3) ce samedi soir. Florian Thauvin a délivré deux passes décisives pour les Sang et Or. Ces rencontres comptaient pour la 7e journée de Ligue 1.

Lille–Brest : Giroud répond à Mama Baldé (1–1)

Le LOSC a dû revenir au score face à Brest. Mama Baldé avait ouvert la marque dès la 6e minute, avant l’égalisation d’Olivier Giroud sur penalty à la 64e. Les deux équipes se sont séparées sur ce score de 1–1, comme le confirme la feuille de match. Lille totalise désormais 14 points après sept journées, contre neuf pour le Stade Brestois.

Troyes–Lens : Thauvin décisif dans le succès lensois (1–3)

Le RC Lens s’est imposé au stade de l’Aube. Un but contre son camp d’Adrien Monfray (13e) a lancé les visiteurs, puis Timothé Nkada a égalisé pour Troyes (26e). Odsonne Édouard a redonné l’avantage aux Lensois juste avant la pause (45e+2), avant le troisième but signé Ruben Aguilar (55e). Florian Thauvin a délivré les passes décisives sur ces deux dernières réalisations, selon le déroulé de la rencontre. Lens atteint dix points, tandis que Troyes reste à quatre unités.

Le programme actualisé de la 7e journée

Programme et résultats de la 7e journée Le Mans FC 0-3 Toulouse FC RC Strasbourg Alsace 1-3 Paris Saint-Germain LOSC 1-1 Stade Brestois 29 ESTAC Troyes 1-3 RC Lens Angers SCO dim. 18/10 – 15h00 Olympique de Marseille Paris FC dim. 18/10 – 17h15 Stade Rennais FC FC Lorient dim. 18/10 – 17h15 AS Monaco Havre AC dim. 18/10 – 17h15 AJ Auxerre Olympique Lyonnais dim. 18/10 – 20h45 OGC Nice

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