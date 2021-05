Ligue 1 : Lyon bat Monaco, le PSG et Bordeaux font les affaires de l’OM !

Si l’Olympique de Marseille a concédé le match nul vendredi soir face au RC Strasbourg, le RC Lens et le Stade Rennais ont réalisé la mauvaise opération de cette 35e journée de Ligue 1 dans la course à la 5e place.

En match d’ouverture de la 35e journée de championnat, l’Olympique de Marseille accueillait le RC Strasbourg au Stade Vélodrome.

Concurrents direct pour cette position, le RC Lens se rendait samedi après-midi sur la pelouse du Parc des Princes et le Stade Rennais affrontait Bordeaux. Les Nordistes se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1 tandis que les Girondins ont repris du poil de la bête face aux Bretons en s’imposant 1-0. L’OM possède désormais le même nombre de points que Lens, et le même goal average.

Plus haut au classement, l’AS Monaco a laissé filer les 3 points à domicile face à Lyon dans l’affiche du dimanche soir. Une défaite 3-2 et une fin de match totalement folle avec une bagarre générale et trois cartons rouges distribués par l’arbitre.

Le vendredi 30 avril

21h : Marseille – Strasbourg : 1-1

Le samedi 1er mai

17h : PSG – RC Lens : 2-1

Lille – Nice : 2-0

Le dimanche 2 mai

Bordeaux – Rennes : 1-0

Brest – Nantes : 1-4

Dijon – Metz : 1-5

Lorient – Angers : 2-0

Nîmes – Reims : 2-2

Montpellier – Saint-Etienne : 1-2

Monaco – Lyon : 2-3

LE CLASSEMENT A LA 35E JOURNÉE