Concurrents OM – Riolo : « C’est une catastrophe industrielle pour Lyon »

Lille s’est imposé hier sur le pelouse de Lyon (2-3) à l’occasion du choc de la 35e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur cette victoire lilloise arrachée en seconde période après avoir été mené au score (2-0).

Lille a réalisé un gros coup hier soir en allant s’imposer à Lyon au Groupama Stadium. Le club entrainé par le marseillais Christophe Galtier a ainsi retrouvé la première place du classement de Ligue 1 en écartant un concurrent direct pour le titre de champion. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur les conséquents du succès du LOSC à Lyon.

Lyon, hors podium c’est une catastrophe industrielle

« Lille a maintenant un calendrier très favorable. Il y a un Monaco – Lyon la semaine prochaine. Et là les lyonnais peuvent s’enfoncer définitivement. A part un fait de jeu, ou des circonstances hyper favorables, je ne vois pas Lyon battre Monaco. Ce podium que l’on disait très indécis va se dessiner la semaine prochaine. Ce sera ma première étape et après il faudra voir pour le titre parce que là pour le coup il n’y a rien de fait. Lyon risque de stagner et pour le coup c’est un vrai drame pour les lyonnais. Lyon, hors podium c’est une catastrophe industrielle, il ne peuvent pas deux années de suite. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport

En conférence de presse d’après match, l’entraîneur de Lille Christophe Galtier a pour la première parlé de titre : « Oui, maintenant, c’est un objectif. On est premiers à quatre journées de la fin. Il va falloir s’arracher sur tous les ballons pour arracher les victoires et tenir jusqu’au bout. Après ce ne sera pas la fin du monde si on n’est pas champions. On en aura rêvé », a-t-il ainsi confié après être revenu sur la prestation et son équipe : « Il y avait beaucoup d’émotion au coup de sifflet final. Elle est d’autant plus forte quand vous avez la chance de l’emporter chez un concurrent direct à cinq matches de la fin. J’avais parlé à mes joueurs de dédramatiser la performance de nos concurrents. Si on gagne les quatre derniers matches, on créera l’exploit. »

De son côté, l’adjoint de Rudi Garcia, Claude Fichaux, veut encore croire à une place sur le podium en fin de saison : « L’espoir est encore là, on se l’est dit tout de suite avec Rudi (Garcia) et le staff. Il reste quatre matches à jouer, douze points à prendre. On joue encore un concurrent la semaine prochaine et si on gagne on peut revenir à un point. Donc rien n’est encore terminé, »a-t-il ainsi confié à la presse au terme de la rencontre.