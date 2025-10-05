Ligue 1 : Lyon se fait retourner, l’OM toujours leader en attendant PSG – Lille !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais pensait tenir une victoire logique avant de s’effondrer dans les dernières minutes. En s’inclinant 2-1 face à Toulouse, dimanche soir au Groupama Stadium, l’OL laisse filer trois points précieux dans la course au haut du classement. Pendant ce temps, l’OM profite de ce faux pas pour s’installer seul en tête de la Ligue 1, en attendant le match du PSG.

Emersonn, le héros toulousain qui a fait plier Lyon

Tout avait pourtant bien commencé pour les Lyonnais, dominateurs dès l’entame. Portés par un Malick Fofana percutant, l’OL a logiquement ouvert le score après une superbe action collective conclue par le Belge (1-0, 24e). Le Groupama Stadium célébrait alors le millième but inscrit dans son enceinte depuis son inauguration en 2016. Mais le symbole de cette réussite offensive a rapidement viré au cauchemar.

Longtemps incapables de convertir leurs occasions, les Toulousains ont trouvé la faille grâce à l’entrée décisive du jeune Emersonn. L’attaquant brésilien, tout juste entré en jeu, a d’abord égalisé à la 87e minute sur un tir contré par Clinton Mata (1-1). Puis, dans un scénario cruel pour les hommes de Fonseca, il a offert la victoire à son équipe d’une superbe tête dans le temps additionnel (1-2, 90e+6).

Ce succès a une portée historique pour le TFC, qui n’avait plus gagné à Lyon depuis près de 60 ans. Pour l’OL, cette défaite met fin à une série de sept matches sans encaisser le moindre but, toutes compétitions confondues.

L’OM en profite pour rester en tête

Cette contre-performance lyonnaise fait les affaires de l’Olympique de Marseille, qui reste provisoirement leader du championnat avant la rencontre du Paris Saint-Germain. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, les Marseillais confirment leur solidité et profitent pleinement des faux pas de leurs concurrents directs.