Ligue 1 : Lyon s’impose et prend de l’avance sur l’OM !

Vainqueur de l’AJ Auxerre (3-2), l’Olympique Lyonnais confirme sa dynamique et creuse provisoirement l’écart avec l’Olympique de Marseille. Avant le choc face à Nice dimanche soir, les Marseillais sont désormais sous pression dans la course au podium de Ligue 1.

Lyon enchaîne et sécurise sa troisième place

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L’Olympique Lyonnais a signé un troisième succès consécutif en Ligue 1 en dominant l’AJ Auxerre (3-2) lors de la 31e journée. Une victoire précieuse pour les joueurs de Paulo Fonseca, qui confortent leur troisième place au classement et prennent provisoirement cinq points d’avance sur l’Olympique de Marseille.

Portés par un doublé de Roman Yaremchuk, les Lyonnais ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. L’attaquant ukrainien a ouvert le score après une première alerte, avant que l’AJA ne profite d’un coup de pied arrêté pour égaliser par Sinaly Diomandé. Malgré une domination globale, l’OL a dû attendre la seconde période pour faire la différence.

Tolisso décisif, l’OM sous pression avant Nice

L’entrée en jeu de Corentin Tolisso a été déterminante. Le milieu lyonnais a redonné l’avantage aux siens avant de se transformer en passeur pour le troisième but de Roman Yaremchuk. En fin de match, Bryan Okoh a réduit l’écart, sans remettre en cause le succès lyonnais.

Ce résultat a des conséquences directes pour l’Olympique de Marseille. Avant son déplacement face à Nice, le club phocéen voit l’OL s’échapper provisoirement au classement. Dans la lutte pour une qualification en Ligue des champions, les joueurs marseillais n’ont désormais plus de marge d’erreur.

Cette victoire lyonnaise accentue donc la pression sur l’OM, contraint de réagir immédiatement pour rester au contact du podium dans cette fin de saison décisive.