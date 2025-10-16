Ligue 1 : Meilleur buteur de la saison ? Rongier a tranché !

Transféré cet été du Olympique de Marseille vers le Stade Rennais, Valentin Rongier semble avoir tourné la page de la Méditerranée. Pourtant, malgré ce nouveau chapitre breton, l’ancien capitaine marseillais n’a pas totalement rompu avec son passé phocéen. En prédisant que Mason Greenwood terminera meilleur buteur de Ligue 1, le milieu de terrain a montré que son attachement à l’OM restait bien vivant, même à distance.

Le transfert de Valentin Rongier à Rennes a été accompagné de quelques déclarations qui ont fait réagir du côté du Vieux-Port. Lors de sa présentation en Bretagne, le joueur avait confié qu’à Rennes, il pouvait « aller au marché tranquillement », une liberté qu’il jugeait impossible à Marseille, où la passion populaire pouvait parfois virer à « l’oppression ». Ces propos, jugés piquants par certains supporters marseillais, avaient alimenté un débat sur la pression qui entoure les joueurs à l’OM.

Valentin Rongier a confiance en Mason Greenwood 🔥 pic.twitter.com/lyeep6z5kn — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) October 15, 2025

Mais malgré ces mots, Rongier n’a pas renié son passé. En répondant à une question posée par les comptes officiels de la Ligue 1 sur les réseaux sociaux, il a placé Greenwood en tête de ses pronostics pour le titre de meilleur buteur. Une manière, volontaire ou non, de rappeler son lien avec l’OM et avec celui qui fut son coéquipier sous les ordres de Roberto De Zerbi.

A lire aussi : Des nouvelles de Gouiri, Situation tendue pour Aubameyang, ça se complique encore pour Wahi… Les 3 infos du jour

Greenwood, symbole du nouvel OM offensif

Le choix de Rongier n’a rien d’anodin. Avec 22 buts toutes compétitions confondues la saison passée, Mason Greenwood s’est imposé comme le fer de lance de l’attaque marseillaise. L’international anglais incarne parfaitement la philosophie offensive prônée par De Zerbi, qui a su redonner à l’OM un jeu vertical et spectaculaire.



Aujourd’hui, le classement des buteurs est dominé par Ansu Fati (Monaco), Joaquin Panichelli (Strasbourg) et Esteban Lepaul (Rennes) avec quatre réalisations. Aubameyang a marqué 3 buts, Greenwood 2 (sur penalty). Mais la saison est encore longue, et la prédiction de Rongier traduit un certain réalisme footballistique autant qu’un attachement sentimental.