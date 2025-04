Ligue 1 : Monaco, OM, ASSE vs OL… le programme TV de la J30 !

La 30e journée de Ligue 1 s’annonce dense avec plusieurs affiches aux enjeux importants, aussi bien en haut qu’en bas du classement. Le traditionnel derby entre l’ASSE et l’OL viendra clôturer le week-end dimanche soir à Geoffroy Guichard.

Les hostilités débuteront dès le vendredi 18 avril à 20h45 avec le derby de l’Ouest entre le Stade Rennais et le FC Nantes, diffusé sur DAZN. Le samedi, trois rencontres sont programmées : le Paris Saint-Germain recevra le Havre AC à 17h00 sur beIN SPORTS 1, suivi à 19h00 sur DAZN du match entre l’AS Monaco et Strasbourg. En soirée, l’OM affrontera Montpellier à 21h05, également sur DAZN.

A LIRE AUSSI : OM : la Commission de Discipline a tranché pour Rulli…

Le dimanche sera marqué par un enchaînement de cinq matchs. À 15h00, Lille accueillera Auxerre sur DAZN, avant trois rencontres programmées simultanément à 17h15, toujours sur DAZN : Nice – Angers, Brest – Lens, et Reims – Toulouse. Enfin, le week-end se terminera par le derby rhônalpin entre Saint-Étienne et Lyon, diffusé dimanche à 20h45 sur DAZN.

La programmation TV de la 30e journée de Ligue 1