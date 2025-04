OM : la Commission de Discipline a tranché pour Rulli…

La Commission de Discipline a publié son rapport de la dernière journée de Ligue 1 ce mercredi. La faute de Geronimo Rulli a bien été confirmée…

Malgré la défaite sur le score de 3-0 à Monaco samedi dernier, la décision d’accorder un penalty à Embolo après une faute de Geronimo Rulli a été tout de même contestée. La Commission de Discipline a publié un rapport ce mercredi, décrivant l’action et tranchant sur la décision de l’arbitre.

“L’attaquant monégasque N.36 (Embolo, Nldr) cherche clairement à jouer le ballon pendant toute la séquence, avec en particulier un regard essentiellement concentré sur celui-ci, explique le rapport. Le gardien de but marseillais ne réussit pas à dévier le ballon et la faute qu’il commet est avérée, avec son bras gauche sur l’épaule gauche de l’attaquant monégasque qui amène ce dernier au sol. L’arbitre a analysé avec clairvoyance la situation, identifiant la faute et l’absence d’occasion de but ‘manifeste’, au sens des Lois du jeu. Le pénalty était bien attendu, sans sanction disciplinaire”, a publié dans son rapport la Commission ce mercredi.

A LIRE AUSSI : Mercato : l’OM a trouvé un renfort de taille en défense?

“L’arbitre a analysé avec clairvoyance la situation”

👉 https://t.co/xUf2xUrsTr pic.twitter.com/333ke6CYb5 — La Provence OM (@OMLaProvence) April 16, 2025

Vincent Moscato réclame une décision radicale aux dirigeants !

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – Vincent Moscato a exprimé de vives critiques à l’encontre de Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, dans son émission sur RMC, estimant qu’il n’était pas à la hauteur des attentes et qu’il devrait quitter le club à la fin de la saison.

La situation est de plus en plus tendue à l’Olympique de Marseille. Alors que le club affichait récemment de grandes ambitions pour un retour en Ligue des champions, la dynamique a complètement chuté, laissant le club phocéen dans le doute. Ce malaise ne laisse pas indifférent, notamment dans les médias où les critiques fusent.

Dans son émission Super Moscato Show sur RMC, Vincent Moscato n’a pas hésité à s’attaquer directement à Roberto De Zerbi. Avec son franc-parler habituel, l’ancien rugbyman devenu animateur a expliqué que l’entraîneur italien ne pouvait plus continuer à Marseille : « De Zerbi va dégager, comment tu veux faire autrement ? », a-t-il lancé sans détour.

A lire aussi :Mercato OM : une légende du foot italien veut De Zerbi à l’AS Roma