Ligue 1 : Nantes, Bordeaux, OM… « On a vu des dirigeants qui dénaturaient l’histoire »

So Foot a publié un article avec des déclarations de supporters du FC Nantes, de l’Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux… La situation est similaire dans les trois clubs qui n’en peuvent plus de leur direction.

La crise entre les supporters et la direction de l’Olympique de Marseille ne touche pas que l’OM en Ligue 1 mais aussi d’autres clubs de notre championnat.

Le terrain devient secondaire et on veut développer une marchandisation à outrance

En effet, So Foot a publié ce jeudi un article récoltant des déclarations de supporters du FC Nantes et des Girondins de Bordeaux qui vivent une situation similaire. Parmi ces réactions, Florian, membre des Ultramarines est également touché par ces « dirigeants qui dénaturent l’histoire »

« La genèse du conflit est surtout idéologique et identique à ce qu’il se passe à Nantes et Marseille. On a vu des dirigeants qui dénaturaient l’histoire. Le terrain devient secondaire et on veut développer une marchandisation à outrance. À Bordeaux, on voulait mettre en place une internationalisation du club totalement utopique qui n’a eu comme résultat que de se couper de la base. C’était à l’extrême. L’identité visuelle a été changée en Bordeaux Girondins, le logo a donc changé. Le but est de toucher la terre entière, mais ça n’a pas du tout été le cas » Florian, membre des Ultramarines 1987 – Source : So Foot