Vainqueur de Toulouse (2-0), l’OM remonte à la 6e place de Ligue 1 avec 15 points après neuf journées. Marseille revient à cinq longueurs du PSG et se replace dans la course européenne. Le classement reste provisoire avant Lorient–Brest, programmé lundi 2 novembre à 20 h 45.

Voir sur YouTube

L’OM retrouve la première moitié du classement

Les buts d’Amine Harit et d’Amine Gouiri ont permis à Marseille d’enchaîner une quatrième victoire consécutive en championnat. Après neuf matches, l’équipe de Bruno Genesio compte cinq victoires et quatre défaites, avec 20 buts marqués et 13 encaissés. Sa différence de buts de +7 lui permet de devancer Monaco, également crédité de 15 points. Ce succès replace l’OM à deux points de Lyon et du Paris FC, troisièmes à égalité, et à trois longueurs de Lille, deuxième. Le compte rendu complet de la victoire contre Toulouse↗ détaille le départ réussi des Marseillais et les arrêts décisifs de Jeffrey de Lange. Le débrief FCM d’OM–Toulouse↗ revient sur les enseignements collectifs de la soirée, tandis que Bruno Genesio a expliqué les difficultés de la seconde période↗.

Les résultats de la 9e journée de Ligue 1

Huit rencontres sont terminées. Le dernier match de la journée opposera Lorient à Brest ce lundi à 20 h 45. Son résultat pourra modifier les positions des deux clubs, mais pas la 6e place actuelle de l’OM.

Domicile Score Extérieur Le Havre 1-5 PSG Nice 5-2 Rennes Lille 1-0 Lens Troyes 2-0 Le Mans Strasbourg 5-1 Auxerre Lyon 2-0 Angers Paris FC 3-1 Monaco Marseille 2-0 Toulouse Lorient À jouer, lundi 20 h 45 Brest

Le classement provisoire complet après la J9

Le PSG reste leader avec 20 points devant Lille, qui en compte 18. Lyon et le Paris FC suivent avec 17 points. Lorient et Brest n’ont disputé que huit rencontres avant leur confrontation de lundi soir.