Ligue 1 : OM, Lens, Monaco… les prédictions d’Opta sur le classement final !

Selon les dernières projections statistiques d’Opta, l’Olympique de Marseille est en bonne position pour terminer 3e de Ligue 1 avec 61 points. Une place qui offrirait aux Marseillais une qualification directe en Ligue des champions. Derrière, la bataille s’annonce serrée entre Lille, Lyon et Monaco.

L’OM en position favorable pour sécuriser le podium

Les données publiées par Opta confirment une tendance favorable pour l’Olympique de Marseille dans cette fin de saison de Ligue 1. Avec une projection à 61 points, le club phocéen devancerait le Lille OSC, l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco, tous attendus à 58 unités.

Dans ce contexte, les sept dernières journées seront décisives pour l’OM, qui conserve une marge statistique mais reste sous pression. Le récent revers concédé au Vélodrome face à Lille a rappelé la fragilité de cet équilibre. Le prochain déplacement sur la pelouse de Monaco pourrait déjà peser lourd dans la course au podium.

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Le classement final de la Ligue 1 selon Opta :

Paris Saint-Germain 78 points

RC Lens 70 points

Olympique de Marseille 61 points

Lille OSC 58 points

Olympique Lyonnais 58 points

AS Monaco 58 points

Stade Rennais 54 points

RC Strasbourg 51 points

FC Lorient 46 points

Stade Brestois 45 points

Toulouse FC 45 points

Angers SCO 39 points

Paris FC 38 points

Le Havre AC 35 points

OGC Nice 35 points

AJ Auxerre 30 points

FC Nantes 24 points

FC Metz 21 points

Une fin de saison sous haute tension en Ligue 1

Toujours selon Opta, le Paris Saint-Germain survolerait le championnat avec 78 points, devant le RC Lens (70 points). Dans le bas du classement, le FC Nantes et le FC Metz sont annoncés relégués.

Pour l’Olympique de Marseille, l’objectif est clair : sécuriser cette 3e place synonyme de qualification directe en Ligue des champions. Dans une saison marquée par des irrégularités, finir sur le podium représenterait une performance conforme aux attentes du club.

La projection d’Opta reste néanmoins basée sur des modèles statistiques, qui devront être confirmés sur le terrain. Les prochaines semaines s’annoncent donc cruciales pour l’OM, engagé dans une lutte serrée avec ses concurrents directs.