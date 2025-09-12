Ligue 1 : OM, PSG – Lens, Rennes – Lyon… le programme complet de la 4e journée

La Ligue 1 reprend ce vendredi avec le lancement de la 4e journée. Un week-end riche en affiches attend les supporters, avec en ouverture un duel entre l’OM et Lorient.

Vendredi 12 septembre

La 4e journée démarre fort dès vendredi soir. L’Olympique de Marseille accueillera Lorient au Vélodrome à 20h45. Les hommes de Roberto De Zerbi voudront confirmer leur bon début de saison face à une équipe bretonne réputée difficile à manœuvrer.

Samedi 13 septembre

Deux rencontres sont au programme samedi. En début d’après-midi, à 17h00, Nice recevra Nantes dans un duel équilibré entre deux formations qui visent la première partie de tableau. Puis en soirée, à 21h05, l’AJ Auxerre affrontera l’AS Monaco dans un choc entre un promu ambitieux et un candidat au podium.

A lire : Mercato OM : Rabiot raconte son départ vers Milan…

💪 Les recrues en force dans le groupe ! ❌ Du coup exit les Lirola, Garcia ou encore Maupay mais aussi les jeunes comme Bakola et Vaz…#OMFCL #OM pic.twitter.com/d6OR7oF7X4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 12, 2025

Dimanche 14 septembre

La journée dominicale sera particulièrement chargée, avec pas moins de cinq matchs programmés à 17h15.

Lille – Toulouse , un duel entre deux équipes joueuses.

– , un duel entre deux équipes joueuses. PSG – Lens , l’affiche phare du week-end avec un Paris attendu face à un adversaire solide.

– , l’affiche phare du week-end avec un Paris attendu face à un adversaire solide. Metz – Angers , une confrontation cruciale pour engranger des points dans la lutte pour le maintien.

– , une confrontation cruciale pour engranger des points dans la lutte pour le maintien. Brest – Paris FC , un derby francilien élargi aux couleurs bretonnes.

– , un derby francilien élargi aux couleurs bretonnes. Strasbourg – Le Havre, où les Alsaciens tenteront de confirmer leur bonne dynamique.

La 4e journée s’achèvera en beauté dimanche soir avec un Rennes – Lyon à 20h45, un classique du championnat qui promet spectacle et intensité.