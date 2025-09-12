Info Chrono
Ligue 1 : OM, PSG – Lens, Rennes – Lyon… le programme complet de la 4e journée
OM Actualités

Ligue 1 : OM, PSG – Lens, Rennes – Lyon… le programme complet de la 4e journée

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Ligue 1 logo - Photo by Icon Sport

 

La Ligue 1 reprend ce vendredi avec le lancement de la 4e journée. Un week-end riche en affiches attend les supporters, avec en ouverture un duel entre l’OM et Lorient.

 

Vendredi 12 septembre

La 4e journée démarre fort dès vendredi soir. L’Olympique de Marseille accueillera Lorient au Vélodrome à 20h45. Les hommes de Roberto De Zerbi voudront confirmer leur bon début de saison face à une équipe bretonne réputée difficile à manœuvrer.

Samedi 13 septembre

Deux rencontres sont au programme samedi. En début d’après-midi, à 17h00, Nice recevra Nantes dans un duel équilibré entre deux formations qui visent la première partie de tableau. Puis en soirée, à 21h05, l’AJ Auxerre affrontera l’AS Monaco dans un choc entre un promu ambitieux et un candidat au podium.

Dimanche 14 septembre

La journée dominicale sera particulièrement chargée, avec pas moins de cinq matchs programmés à 17h15.

  • LilleToulouse, un duel entre deux équipes joueuses.
  • PSGLens, l’affiche phare du week-end avec un Paris attendu face à un adversaire solide.
  • MetzAngers, une confrontation cruciale pour engranger des points dans la lutte pour le maintien.
  • BrestParis FC, un derby francilien élargi aux couleurs bretonnes.
  • StrasbourgLe Havre, où les Alsaciens tenteront de confirmer leur bonne dynamique.

La 4e journée s’achèvera en beauté dimanche soir avec un Rennes – Lyon à 20h45, un classique du championnat qui promet spectacle et intensité.

