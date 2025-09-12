Mercato OM : Rabiot raconte son départ vers Milan…

L’ancien milieu de terrain de l’OM, Adrien Rabiot, s’est exprimé ce jeudi en conférence de presse sur son transfert récent vers l’AC Milan. Le joueur français a notamment détaillé les raisons qui l’ont poussé à quitter Marseille et son ambition pour son nouveau club.

Adrien Rabiot a révélé que les négociations avec Milan se sont accélérées dans les derniers jours : “Tout s’est réalisé dans les derniers jours. J’ai parlé avec Allegri quand il est arrivé à Milan, mais j’avais un contrat avec l’OM. Puis quand il s’est passé ce qu’il s’est passé à Marseille, le mister m’a rappelé, il m’a parlé du projet et tout est allé très vite”.

Rabiot explique les coulisses de son transfert

Le joueur a également évoqué sa relation avec son ancien coéquipier de l’OM, Rowe : “Il n’y a rien de spécial avec lui. Nous nous sommes envoyés un message quand lui est allé à Bologne et moi à Milan. On se verra dimanche à San Siro, ce sera sympa. C’est un bon gars. Ce qui est arrivé à Marseille peut se passer partout, cela n’a rien changé à notre relation”. Cette déclaration souligne que malgré les tensions autour de certains départs, les liens entre anciens joueurs restent cordiaux.

Rowe, c’est un bon gars. Ce qui est arrivé à Marseille peut se passer partout !

Rabiot a aussi justifié son choix de rejoindre un club qui ne joue pas actuellement la Ligue des champions : “Jouer à Milan est plus important que jouer la Ligue des champions dans d’autres équipes qui ne peuvent pas aspirer à avancer ou gagner. J’ai préféré venir avec le projet du Mister et avoir l’année prochaine une équipe qui peut se battre pour la C1. Peut-être ne pas seulement la jouer, la gagner aussi car c’est difficile, mais avoir l’ambition de faire de grandes choses”.



Cette déclaration met en lumière l’ambition de Rabiot et sa confiance dans le projet d’Allegri, en opposition avec la situation qu’il a connue à l’OM. Le Français cherche avant tout à s’inscrire dans un projet ambitieux, capable de viser les sommets européens, plutôt que de rester dans une équipe où ses objectifs seraient limités.