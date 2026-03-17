Ligue 1 : On connait les grandes dates de la saison 2026-2027 !

La Fédération française de football a officialisé les grandes dates de la saison 2026-2027. Un calendrier structuré sans journées en semaine qui impactera directement la gestion sportive de l’Olympique de Marseille.

Un calendrier validé par la FFF et structuré pour la Ligue 1

Réuni le 12 décembre 2025, le Comité exécutif de la Fédération française de football, présidé par Philippe Diallo, a entériné le calendrier général des compétitions nationales pour la saison 2026-2027. La Ligue 1 débutera le 23 août 2026 pour s’achever le 29 mai 2027, date de la 34e et dernière journée. La phase aller prendra fin le week-end du 24 janvier 2027, avant un enchaînement immédiat avec la phase retour.

Fait marquant : aucune journée ne sera programmée en semaine, une décision structurante pour les clubs comme l’Olympique de Marseille, engagés sur plusieurs tableaux. Les barrages d’accession sont fixés au 3 et 6 juin 2027.

Un rythme adapté mais des enjeux pour l’OM

Ce calendrier sans rencontres en semaine vise à alléger la charge des joueurs, mais il impose aussi une densité accrue sur les week-ends, notamment en cas de participation aux compétitions européennes.

Pour l’OM, cela signifie une gestion précise de l’effectif et des rotations. L’absence de matchs en semaine en championnat pourrait offrir davantage de récupération, mais concentrera aussi les enjeux sur des séquences plus resserrées.

A lire : OM – LOSC : la LFP dit non à Létang !

En parallèle, la Coupe de France verra les clubs de Ligue 1 entrer en lice le 20 décembre 2026, avec une finale prévue le 15 mai 2027. Le Trophée des champions, fixé au 15 août 2026, lancera officiellement la saison.

Enfin, la trêve hivernale interviendra du 21 au 31 décembre 2026, avant une reprise dès début janvier. Ce calendrier, désormais officiel, constitue une base de travail essentielle pour l’Olympique de Marseille, tant sur le plan sportif que logistique, dans la perspective d’une saison longue et structurée.